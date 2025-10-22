  • 22.10.2025, 13:42:02
AVISO, 23.10.: Tag der psychischen Gesundheit 2025 im Wiener Rathaus

Ab 10 Uhr steht das Wiener Rathaus ganz im Zeichen von psychischer Gesundheit!

Wien (OTS) - 

Fast 60 Organisationen informieren am Dienstag im Wiener Rathaus über die verschiedenen psychosozialen Angebote in der Stadt Wien. Expert*innen aus den verschiedensten Bereichen werden aktuelle Herausforderungen aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und diskutieren. Zudem werden in diesem Rahmen auch traditionell die Gewinner*innen des Stephan-Rudas-Preises 2025 gekürt.

Organisiert von den Psychosozialen Diensten in Wien (PSD-Wien) und dem Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) wird Besucher*innen bei freiem Eintritt darüber hinaus ein vielfältiges Programm geboten mit Podiumsdiskussionen über die psychische Gesundheit junger Menschen, die besonderen Herausforderungen in der psychosozialen Gesundheit für Frauen, trans* und nicht-binäre Personen in patriarchalen Strukturen sowie Suizidprävention und Suchtprävention.

Ort: Wiener Rathaus, Festsaal
Datum: 23. Oktober 2025, ab 10:00 Uhr

Mehr Infos zur Veranstaltung findet man unter: https://psd-wien.at/projekt/tag-der-psychischen-gesundheit-2025

Rückfragen & Kontakt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Psychosoziale Dienste in Wien/
Sucht- und Drogenkoordination Wien
Daniel Zindanci
Telefon: +43 676 8118 535 98
E-Mail: daniel.zindanci@psd.wien.at

