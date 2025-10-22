- 22.10.2025, 13:42:02
AVISO, 23.10.: Tag der psychischen Gesundheit 2025 im Wiener Rathaus
Ab 10 Uhr steht das Wiener Rathaus ganz im Zeichen von psychischer Gesundheit!
Fast 60 Organisationen informieren am Dienstag im Wiener Rathaus über die verschiedenen psychosozialen Angebote in der Stadt Wien. Expert*innen aus den verschiedensten Bereichen werden aktuelle Herausforderungen aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und diskutieren. Zudem werden in diesem Rahmen auch traditionell die Gewinner*innen des Stephan-Rudas-Preises 2025 gekürt.
Organisiert von den Psychosozialen Diensten in Wien (PSD-Wien) und dem Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) wird Besucher*innen bei freiem Eintritt darüber hinaus ein vielfältiges Programm geboten mit Podiumsdiskussionen über die psychische Gesundheit junger Menschen, die besonderen Herausforderungen in der psychosozialen Gesundheit für Frauen, trans* und nicht-binäre Personen in patriarchalen Strukturen sowie Suizidprävention und Suchtprävention.
Ort: Wiener Rathaus, Festsaal
Datum: 23. Oktober 2025, ab 10:00 Uhr
Mehr Infos zur Veranstaltung findet man unter: https://psd-wien.at/projekt/tag-der-psychischen-gesundheit-2025
Rückfragen & Kontakt
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Psychosoziale Dienste in Wien/
Sucht- und Drogenkoordination Wien
Daniel Zindanci
Telefon: +43 676 8118 535 98
E-Mail: daniel.zindanci@psd.wien.at
