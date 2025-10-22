FPÖ-Nepp: SPÖ-Wohnbaulandesrätin Kathrin Gaal muss Banken-Gemeinnützige prüfen

Wien (OTS) -

„Die Wohnungsgemeinnützigkeit ist ein zentrales Instrument leistbarer Wohnversorgung. Und deshalb müssen wir Problembereiche genau ausleuchten. Wenn Banken tatsächlich überhöhte Kreditzinsen bei ihren Wohnungsgenossenschaften ansetzen, muss das streng sanktioniert werden“, fordert FPÖ-Landesparteiobmann und Standtrat Dominik Nepp die Veranlassung entsprechender Sonderprüfungen durch SPÖ-Wohnbaulandesrätin Kathrin Gaal.

„Banken sind wesentliche Eigentümer von gemeinnützigen Bauvereinigungen. Allerdings wird dieses Engagement problematisch, wenn hier Zielkonflikte bestehen und die Aufsicht nicht im Vorfeld in gebührender Weise aktiv wird“, setzt Nepp nach. „Klar ist: Überteuerte Kreditzinsen schlagen sich unmittelbar in überhöhten Mieten für Abertausende Mieter nieder. Das wäre eine Pervertierung des sozialen Wohnbaus. Wien kann die Prüfungsergebnisse der burgenländischen Neuen Eisenstädter nicht ignorieren“, fordert Nepp rasche Maßnahmen.

„Der soziale Wohnbau darf nicht zu einem Eldorado der Finanzwelt verkommen. Hier müssen alle Beteiligten ihre Verantwortung im Sinne leistbaren Wohnens wahrnehmen. Für die SPÖ und insbesondere Bürgermeister Michael Ludwig wird das zur Nagelprobe: Steht man auf der Seite der Finanzwelt oder auf der Seite der Menschen?“, schließt Nepp.