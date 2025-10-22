Vorschau auf die 4. Sitzung des Wiener Landtages am 23. Oktober 2025

Wien (OTS) -

Morgen, Donnerstag, 23. Oktober 2025 tritt der Wiener Landtag zur 4. Sitzung in der aktuellen Legislaturperiode zusammen. Beginn ist um 9 Uhr mit der Fragestunde. Die zuständigen Landesrätinnen und Landesräte beantworten Anfragen zu folgenden Themen: Sanktionen bei fehlender Mitwirkung bei Wertekursen; Luftqualität in Wien; Anspruch auf Mindestsicherung von subsidiär Schutzberechtigten; Bedarf an Krisenpflegeeltern; Überlastung der Einrichtung ‚Schlossberg‘.

Im Anschluss an die Fragestunde wird die Aktuelle Stunde debattiert. Das Thema lautet „Das Land Wien hat sich verpflichtet den Nationalpark Donau-Auen zu erhalten – ein Autobahntunnel untergräbt Natur- und Klimaschutz.“ und wurde diesmal von den Grünen eingebracht.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Novelle des Akademienfördergesetzes, des Fördertransparenzgesetzes, des Sozialbetreuungsgesetzes sowie die Änderung des Wohnbauförderungsbeitragstarifs und der Bericht der Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien.

