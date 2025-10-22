Pro & Contra“: Kriminelle Jugendbanden – Wie hart müssen wir durchgreifen? Heute LIVE um 20:15 Uhr auf PULS 24 & JOYN

Wien (OTS) -

Die Schlagzeilen um die sogenannte „Liesinger Bande“, die eine Lehrerin über Monate terrorisiert und missbraucht haben soll, haben Österreich schockiert. Das nicht rechtskräftige Urteil: bis zu 3,5 Jahre Haft. Doch der Fall steht beispielhaft für ein wachsendes gesellschaftliches Problem – immer öfter machen kriminelle Jugendbanden Schlagzeilen.

Braucht es härtere Strafen, vielleicht sogar für unter-14-Jährige? Oder hilft nur mehr Prävention, Sozialarbeit und Therapie? Wie stark beeinflussen Milieu, Migrationshintergrund und kulturelle Faktoren die Entstehung solcher Gewalt? Und was bedeutet das für Politik, Schule und Justiz?

Zwischen Forderungen nach mehr gesetzlicher Härte und Rufen nach Unterstützung stellt sich die zentrale Frage: Wie verhindern wir, dass Jugendliche zu Täter:innen werden – und wie schützen wir gleichzeitig die Opfer?

Diese und andere Fragen diskutieren Yannick Shetty, Sigrid Maurer, Rudolf Mayer, Ruşen Timur Aksak und Simon Baridni am Mittwoch um 20:15 Uhr LIVE bei PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger im „Pro und Contra“-Studio.

Gäste:

Yannick Shetty, Klubobmann, NEOS

Sigrid Maurer, stv. Klubobfrau, Die Grünen

Rudolf Mayer, Rechtsanwalt

Ruşen Timur Aksak, Falter-Kolumnist und Medienberater

Simon Bardini, Journalist, Die Chefredaktion



PRO UND CONTRA

Mittwoch, 22. Oktober 2025

20:15 Uhr live auf PULS 24

22:35 Uhr auf PULS 4