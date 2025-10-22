Frauen-Fußball live im ORF mit Nations League Play-off Tschechien – Österreich

Wien (OTS) -

Für das von Verletzungspech gebeutelte Frauen-Fußballteam wird es am Freitag, dem 24. Oktober, und am Dienstag, dem 28. Oktober 2025, ernst, denn im Nations League Play-off geht es für die Schriebl-Elf um den Verbleib in der Gruppe A. Zuerst trifft Österreich in Uherské Hradištĕ auf Tschechien, ehe es im Viola Park ins Rückspiel geht. ORF 1 überträgt beide Partien live – am 24. Oktober ab 17.15 Uhr. Kommentatoren sind Michael Pinter und Viktoria Schnaderbeck, Kristina Inhof präsentiert die Sendung. Am 28. Oktober geht es in ORF 1 um 17.50 Uhr los.



Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen sowie aktuelle Infos über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sportberichterstattung ausführlich.