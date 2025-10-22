FPÖ – Nepp: Zuwanderung schafft Demokratie ab

Wien (OTS) -

Für den Wiener FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp steht fest: „Die Mitteilung zur ‚Wiener Demokratie-Strategie‘ von Stadtrat Czernohorszky im heutigen Gemeinderat ist nicht mehr, als die Ablenkung der SPÖ vom eigenen Versagen in der Budgetpolitik. Was die Sozialdemokraten betreiben ist Sozialismus ist Reinkultur. Bürger werden in die Abhängigkeit gedrängt, in dem die Politik ihnen zuerst das Geld wegnimmt, das sie dann wieder großzügig über Boni oder Zuschüsse zurückgibt. Echte Demokratie bedeutet jedoch, den Menschen die Freiheit zu geben, selbstständig agieren zu können.“

Nepp erinnert in seiner Rede auch an die „Wiener Charta des Zusammenlebens“ die am Ende nicht mehr als reine Phrasendrescherei war. „Während des Migrations-Tsunamis aus dem Jahr 2015 sind tausende Illegale zu uns gekommen, die gar kein Interesse daran haben, mit uns zusammenzuleben. Sie sind gekommen, um sich auf Steuerkosten in die von der Stadt Wien geduldeten Parallelgesellschaften einzunisten, nicht um Teil unserer Gesellschaft zu werden. Wer jedoch Demokratie schützen möchte, muss weitere Zuwanderung verhindern!“