Schilling/Lagodinsky: Gratulation an Mzia Amaglobeli: Sacharow-Preis 2025 für Georgiens inhaftierte Journalistin

Strassburg (OTS) -

Das Europäische Parlament verleiht den Sacharow-Preis für geistige Freiheit 2025 an Mzia Amaglobeli, die erste georgische Preisträgerin und derzeit einzige verurteilte Journalistin des Landes.

„Mzia steht wie keine andere für die Werte der EU: Demokratie und Pressefreiheit“, erklären Lena Schilling aus Österreich und Sergey Lagodinsky aus Deutschland, Abgeordnete der Grünen/EFA-Fraktion im Europäischen Parlament.

Amaglobeli wurde nach einem langen, unfairen Verfahren, das jeglicher Rechtsstaatlichkeit zuwiderläuft, zu zwei Jahren Haft verurteilt. Sie sitzt wegen ihrer Arbeit für Presse- und Meinungsfreiheit im Gefängnis: ein Symbol für den zunehmenden Druck auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Georgien unter der prorussischen Regierung, die sich durch Wahlfälschung an die Macht geputscht hat.

„Ich habe diesen politisch motivierten Scheinprozess in Georgien miterlebt. Mzia hat nichts verbrochen, außer die Wahrheit zu sagen. Sie steht für ein freies, demokratisches Georgien, das seinen Platz in Europa fordert“, sagt Lena Schilling, grüne EU-Abgeordnete aus Österreich, die im Mai als Prozessbeobachterin in Georgien anwesend war. „Dass der Sacharow-Preis erstmals nach Georgien geht, ist ein starkes Zeichen: Europa steht an der Seite jener, die für Freiheit, Frauenrechte und Demokratie ihr Leben riskieren.“, so Schilling weiter.

Sergey Lagodinsky, stellv. Fraktionsvorsitzender Greens/EFA aus Deutschland betont: “Mzias Mut und ihr unermüdlicher Einsatz für Pressefreiheit und Demokratie verkörpern den Geist des Sacharow-Preises. Sie steht für all jene, die sich nicht einschüchtern lassen – und deren Stimmen das Europäische Parlament heute verstärkt.”

Die Verleihung des Sacharow-Preises sei, so Schilling und Lagodinsky, mehr als eine Auszeichnung: Sie sei ein Auftrag:

„Der Sacharow-Preis verpflichtet: Freiheit zu schützen, wo sie bedroht ist. Georgien steht an der Schwelle zu Europa – und seine Menschen kämpfen jeden Tag für diesen Weg. Während das Regime unter Putins Einfluss das Land zurückdrängen will, zeigen Frauen und junge Menschen, was europäischer Mut bedeutet. Europa darf sie nicht alleinlassen.“