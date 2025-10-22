Wien (OTS) -

Eveline Kink neue Präsidentin der österreichischen Lungenspezialist*innen

Im Rahmen der Generalversammlung der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP) wurde die renommierte Lungenfachärztin und Intensivmedizinerin Prim.a Dr.in Eveline Kink, MBA, Leiterin der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie, LKH Graz II, Standort Enzenbach, zur neuen ÖGP-Präsidentin gewählt.

Kink möchte ihre Präsidentschaft dazu nutzen, die im Rahmen der PneumoVision 2040 entwickelten Zukunftsperspektiven in konkrete Strategien zur Sicherung einer hohen Versorgungsqualität für Patient*innen mit Lungenerkrankungen umzusetzen. Dabei sollen digitale Technologien und KI verantwortungsvoll, qualitätsgesichert und praxisnah in die pneumologische Versorgung integriert werden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt für Kink auf Prävention und Gesundheitskompetenz: So möchte sie auch – in Fortführung der Arbeit ihres Vorgängers – ein österreichweites Lungen-Gesundheits-Vorsorge-Programm etablieren. Weiters möchte sie den Fokus auf Real-World-Daten als wertvolle Ergänzung zu Studiendaten lenken: Diese sind mit relativ wenig Aufwand erhebbar und bieten wichtige Anhaltspunkte für personalisierte und differenzierte Medizin.

Die bisherige ÖGP-Generalsekretärin Prim.a ao. Univ.-Prof.in Dr.in Judith Löffler-Ragg, Leiterin der Abteilung für Pneumologie am LKH Hochzirl-Natters, assoziiert mit der Medizinischen Universität Innsbruck, wurde zur neuen Vizepräsidentin gewählt.

Neu im Präsidium: Der Pneumologe und Intensivmediziner Dr. Michael Meilinger, MBA, Oberarzt an der Klinik Floridsdorf, Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie, übernimmt die Agenden des Generalsekretärs der ÖGP von Löffler-Ragg.

Weitere Infos, Zielsetzungen der ÖGP für die nächsten Jahre, Orignalzitate und Foto zum Download finden Sie hier.