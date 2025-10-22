„Damen und Heer“: Neue Episode der preisgekrönten Doku-Reihe “viSIEonärinnen” zum Nationalfeiertag auf JOYN & im TV

Wien (OTS) -

Frauen, die inspirieren, die Mut machen und neue Perspektiven eröffnen: Die exklusive Doku-Reihe „viSIEonärinnen“ startet in eine neue Runde und richtet unter dem Titel „Damen und Heer“ den Blick auf Frauen im österreichischen Bundesheer – Frauen, die sich in einer traditionell männlich geprägten Institution behauptet haben, ihren Platz gefunden haben und als Vorbilder für kommende Generationen gelten.

Schon Maria Theresia legte mit der Gründung der Militärakademie den Grundstein für die Offiziersausbildung. Francesca Scanagatta wiederum verkleidetet sich im 18. Jahrhundert als Mann, um Offizier zu werden. Die Dokumentation schlägt einen eindrucksvollen Bogen von der Geschichte bis in die Gegenwart, bis hin zu den Soldatinnen von heute, die mit Entschlossenheit und Engagement ihren Dienst leisten.

Die Folge begleitet unter anderem Generalmajor Sylvia Sperandio, die erste Frau in dieser Führungsposition, Major Eva B., Österreichs erste Hubschrauberpilotin, sowie Sabrina G., die bislang einzige Frau, die die anspruchsvolle Ausbildung beim Jagdkommando erfolgreich gemeistert hat. Die Dokumentation eröffnet einen besonderen Blick auf ein modernes, zukunftsorientiertes Bundesheer – eine Institution, in der Frauen längst unverzichtbar geworden sind und aktiv die Zukunft mitgestalten.

Nach der international ausgezeichneten Episode „viSIEonärinnen: Meer Frauen“ über die Tauchpionierin Lotte Hass, die 2025 bei den Cannes Corporate Film & Media Awards mit dem Silbernen Delphin prämiert wurde, führt die neue Episode, unter der Regie von Marlene Del Bello, die Mission der Reihe fort: Frauen sichtbar zu machen, die Geschichte geschrieben haben – und schreiben.

LIVE auf JOYN: Leistungsschau vom Wiener Heldenplatz

Am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober 2025, überträgt JOYN von 9:00 bis 17:30 Uhr live in einem eigenen Popup-Channel die große Leistungsschau des Bundesheeres direkt vom Wiener Heldenplatz. Im Mittelpunkt steht das Jubiläum „70 Jahre Bundesheer“, das mit einem umfangreichen Programm gefeiert wird – inklusive beeindruckender Präsentationen, Vorführungen und der feierlichen Angelobung neuer Rekrut:innen. Zuschauer:innen können das Geschehen den ganzen Tag über auf JOYN Live 1 mitverfolgen.

„viSIEonärinnen: Damen und Heer“ feiert am 26. Oktober 2025 Premiere auf JOYN & um 14:20 Uhr auf PULS 24