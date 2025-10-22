Wenn’s klingelt, bleibt’s dunkel: Neue Studie zeigt, wie viele Österreicher wirklich Halloween feiern

Linz (OTS) -

Linz (ots)

Eine Onlineumfrage zeigt: 41 Prozent der Österreicher haben an Halloween schon einmal so getan, als wären sie nicht zu Hause – die Gründe dafür sind verschieden.

Klein, gruselig, beliebt: Wenn die Österreicher sich auf Halloween vorbereiten, spielen unterverpackte Mini-Beutel als Süßigkeit eine große Rolle.

Die Österreicher greifen an Halloween am liebsten zu Fruchtgummi und Kaubonbons – Schokolade rangiert auf Platz vier.

Halloween gewinnt in Österreich zunehmend an Bedeutung und ist bei vielen inzwischen ein beliebtes Herbstritual geworden. Eine Onlineumfrage im Auftrag von HARIBO hat ergeben: Klingelnden Kindern etwas Süßes zu schenken, gehört für 39 Prozent der Österreicher zu Halloween dazu. Gleichzeitig haben aber auch 41 Prozent der Österreicher schon einmal bewusst so getan, als seien sie nicht zu Hause – um dem Klingeln der Geister, Hexen und Vampire zu entgehen. Dafür gibt es meist zwei Gründe: Entweder sind keine Süßigkeiten (mehr) im Haus oder es besteht keine Lust, welche zu verteilen. Nur 39 Prozent der Österreicher kaufen gezielt Süßigkeiten an Halloween und bereiten sich damit auf klingelnde Kinder vor. Zu „Notgeschenken“ greifen, ist jedoch für die meisten keine Option (67 Prozent). Andere geben zu, schon einmal alte Süßigkeiten (14 Prozent), Kleingeld (8 Prozent) oder sogar zerbrochene Kekse (6 Prozent) verschenkt zu haben.

Die Umfrage wurde im September 2024 mit 2.300 Erwachsenen in Österreich durchgeführt. Die Stichprobe der befragten Personen entspricht der Struktur der erwachsenen Bevölkerung nach Geschlecht, Alter und Herkunft.

Klare Präferenz zum Gruselfest: Fruchtgummi am beliebtesten

Verstecken statt verschenken? Dabei ließe sich der Geschmack am Halloween-Abend doch sehr leicht treffen: Die Onlineumfrage zeigt, welche Arten von Süßigkeiten an Halloween hierzulande besonders gefragt sind. Das Ergebnis ist eindeutig: Auf die Frage hin, welche Süßigkeit am besten zu Halloween passt, geben 72 Prozent der Österreicher Fruchtgummi an.

Auch Kaubonbons (61 Prozent), Lutschbonbons (55 Prozent) und Schokoladenriegel (48 Prozent) sind beliebt. Zum Verschenken an der Tür greifen die Österreicher vor allem zu HARIBO (57 Prozent) und MAOAM (35 Prozent). Schokoriegel wie Mars, Snickers oder Twix landen mit 22 Prozent Zustimmung auf Platz vier.

Nicht nur der Geschmack ist an Halloween bei den Österreichern entscheidend

Beim Naschen an Halloween geht es längst nicht nur um den Geschmack. Wenn sich die Österreicher auf Halloween vorbereiten, priorisieren 44 Prozent der österreichischen Einkäufer Marken-Mini-Produkte – praktische, kleine Portionsgrößen überzeugen.

„Die Ergebnisse der Halloween-Studie haben uns natürlich gefreut“, erzählt Manuel Helpenstein, Head of Market Research bei HARIBO. „Die schier unendliche Farb- und Motivvielfalt von Fruchtgummi als auch die praktischen, portionierten Mini-Beutel passen perfekt in die Halloween-Zeit. Zur gruseligsten Zeit des Jahres verbinden sich Fantasie und Naschen auf einmalige Weise miteinander, da darf HARIBO nicht fehlen. Kindliche Freude ist damit garantiert.“

Quellenangabe: Online-Befragung zum Thema Halloween, Online-Access-Panel Bilendi, n=2.300, September 2024

Über HARIBO

Seit mehr als einem Jahrhundert begleiten die bunten Süßigkeiten von HARIBO Generationen von Menschen. Am 13. Dezember 1920 gründete Hans Riegel senior das Unternehmen in Bonn – heute ist es Weltmarktführer im Fruchtgummi- und Lakritzsegment. Seither steht HARIBO, ein Akronym für HAns RIegel BOnn, für Freude, Vielfalt und Nasch-Momente bei Jung und Alt. Das von Hans Riegel im Jahre 1922 kreierte Fruchtgummi-Produkt „Tanzbär“ ist heute die Kultfigur von HARIBO und als Goldbär weltberühmt. Alleine 200 Millionen Goldbären werden täglich weltweit produziert. Die kontinuierliche Markenführung unter höchster Qualitätskontrolle sowie das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher machen einen großen Teil der langjährigen Erfolgsgeschichte HARIBOs an 16 Produktionsstandorten in elf Ländern aus. Weltweit beschäftigt HARIBO rund 8.500 Mitarbeitende. Weitere Informationen gibt es unter www.haribo.com/presse.