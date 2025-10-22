  • 22.10.2025, 12:04:32
Volkshilfe begrüßt Ausweitung der Schwerarbeit auf Pflegeberufe

Ausweitung auf Pflegeassistenz und Teilzeitkräfte wird positiv bewertet

Wien (OTS) - 

Die im April angekündigte Ausweitung der Schwerarbeit auf Pflegeberufe wurde jetzt vom Ministerrat abgesegnet. Die Volkshilfe freut sich über die Anerkennung der besonderen Belastungen im Pflegebereich durch die ab kommendes Jahr geltende Regelung.

Dass die Neuregelung nicht nur für diplomiertes Pflegepersonal gilt, sondern auch, wie von der Volkshilfe gefordert, für den Pflegeassistenzbereich, wie auch für Teilzeitkräfte, wird genauso positiv bewertet, wie die Senkung der notwendigen Zahl an Schwerarbeitstagen pro Monat.

„Das ist ein erster wichtiger Schritt, den wir als Volkshilfe sehr begrüßen. Wichtig wird weiterhin sein, die Regelung in der Praxis zu evaluieren und nötigenfalls anzupassen und auszuweiten.“, so Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich zur neuen Regelung.

Rückfragen & Kontakt

Volkshilfe Österreich
Ruth Schink
Telefon: 0676 83 402 222
E-Mail: ruth.schink@volkshilfe.at

