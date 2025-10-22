Goldener Herbst, goldene Wege: Wiens beliebteste Stadtspaziergänge mit ivie

Wien (OTS) -

Herbst in Wien: die ideale Jahreszeit, um die Stadt fußläufig zu erkunden. Wiens preisgekrönte City Guide App ivie begleitet Besucher:innen und Wiener:innen dabei mit kuratierten Spaziergängen und Führungen des WienTourismus. Nun zeigt ein aktuelles Ranking, welche digitalen Stadtspaziergänge besonders beliebt sind: Vom Ringstraßen Walk über den Sigmund Freud Guide bis zum Prater Walk – die Top-10 der meistgenutzten Walks und Guides des Jahres machen Lust auf urbane Entdeckungen im Herbst.

An der Spitze des neuesten Rankings steht der Ringstraßen Walk, gefolgt vom Johann Strauss Walk und dem Karmeliterviertel Walk. Unter den Favoriten finden sich außerdem der Sisi Guide, der Schönbrunn Walk, der Sigmund Freud Guide, der Before Sunrise Walk, der Gußhausviertel & Freihausviertel Walk, der Hundertwasser Walk sowie der Prater Walk. „Wiens City Guide App ist unser digitales Schaufenster in die Stadt, das laufend wächst: ivie wurde bereits 1,7 Millionen Mal heruntergeladen, mit rund 500.000 aktiven Nutzer:innen jährlich. Der WienTourismus nutzt technologische Möglichkeiten wie diese, um das breite Angebot der Stadt zu kommunizieren und zu inszenieren. Die ,Walks‘ und ,Guides‘ unterstützen Gäste wie Wiener:innen dabei, die Stadt zu Fuß und damit ökologisch zu erkunden. Ihr bisher beliebtester Stadtspaziergang ist der Ringstraßen-Walk – ein Audio-Spaziergang mit 14 Stationen entlang eines der schönsten Boulevards der Welt“, so Norbert Kettner, Geschäftsführer WienTourismus.

Die Top-10 digitalen Stadtspaziergänge 2025 (bisher):

Digitale Strauss-Schnitzeljagd noch bis Ende Dezember

Die aktuelle Schnitzeljagd in ivie anlässlich des 200. Geburtstags von Johann Strauss umfasst sechs Orte in Wien, Herzstück ist das vergoldete Strauss-Denkmal im Stadtpark. Mithilfe von Augmented Reality können Nutzer:innen dort ihre ersten Walzerschritte lernen. Auch das Sujet des WienTourismus-Jahresthemas „King of Waltz. Queen of Music“ wird in der App visuell und akustisch zum Leben erweckt. „Erstmals in der Geschichte des WienTourismus integriert eine unserer Challenges ein Augmented-Reality-Modul. Damit führen wir Gäste, spielerisch durch die Stadt und laden auch Wiener:innen herzlich ein, Johann Strauss Sohn besser kennenzulernen“, so Kettner.

ivie – die Destinations-App des WienTourismus

Die kurz nach ihrem Launch 2020 als beste App Österreichs ausgezeichnete City Guide App ivie ist kostenlos für iOS und Android erhältlich. Sie führt Besucher:innen wie Wiener:innen mit kuratierten Spaziergängen und Führungen, genannt „Walks“ und „Guides“ durch bekannte wie verborgene Winkel der Stadt. Darüber hinaus bietet sie mehr als 1.000 Einträge zu Sehenswürdigkeiten, Erlebnissen und nützlichen Infos – von öffentlichen Toiletten über WLAN-Hotspots bis zu Trinkbrunnen. „Wiens Destinations-App ,ivie‘ vereint Klassiker und Geheimtipps, inspiriert Gäste wie Wiener:innen und macht die lebenswerteste Stadt der Welt auf zeitgemäße Weise erlebbar“, ergänzt Kettner.

