  • 22.10.2025, 12:02:32
Rekord für erstmals vom RSO vertonte „Universum“-Dokumentation „Mythos Großglockner – Im Wandel der Zeit“

Mit im Schnitt 603.000 Zuseher:innen und 24 Prozent Markanteil beste Reichweite bzw. höchster Marktanteil seit August 2024

Wien (OTS) - 

Großes Publikumsinteresse für die „Universum“-Neuproduktion „Mythos Großglockner – Im Wandel der Zeit“: Die von Regisseurin Andrea Albrecht in spektakulären Bildern erzählte Geschichte eines der mächtigsten Wahrzeichen der Alpenrepublik – von den frühen Tagen der Bergpioniere bis zu den sichtbaren Spuren des Klimawandels heute – erreichte gestern, am Dienstag, dem 21. Oktober 2025, um 20.15 Uhr in ORF 2 mit durchschnittlich 603.000 Zuseherinnen und Zusehern und 24 Prozent Marktanteil die beste Reichweite bzw. den höchsten Marktanteil seit August 2024.

Die erstmals vom ORF Radio-Symphonieorchester vertonte „Universum“-Produktion „Mythos Großglockner – Im Wandel der Zeit“ entstand als Koproduktion von Interspot Film und ORF in Zusammenarbeit mit ZDF/Arte und ORF-Enterprise, gefördert von Fernsehfonds Austria, Land Kärnten, Carinthia Film Commission, Cine Tirol und VAM und wurde gemäß den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens für Green Producing UZ 76 hergestellt.

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
