Nachhaltig und digital unterwegs: 26 Mio. Euro-Förderpaket für Mobilitätsforschung

Wien (OTS) -

Die Mobilitätswende bringt nicht nur technische und infrastrukturelle Herausforderungen mit sich, sondern verlangt vor allem Veränderungen im individuellen Mobilitätsverhalten sowie entsprechende regulatorische Weichenstellungen. Das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) startet heute seine neue FTI-Ausschreibung „Mobilitätswende 2025/2 – Mobilitätssystem“ (8,6 Mio. Euro). Im Zentrum stehen die Entwicklung und Anwendung innovativer Lösungen zur Verkehrsvermeidung, -verlagerung und -verbesserung. Um das Mobilitätssystem außerdem stärker zu vernetzen und für Nutzer:innen zugänglicher zu machen, ergänzen zwei Mobilitäts-Forschungsprogramme des Klima- und Energiefonds dieses Angebot: Für das Programm „Zero Emission Mobility plus“ stellt der Klima- und Energiefonds 9 Mio. Euro bereit, für die „Digitale Transformation in der Mobilität & Rail4Climate“ stehen 8,4 Millionen Euro zur Verfügung. Beide Ausschreibungen sind aus Mitteln des BMIMI dotiert.

Mobilitätsminister Peter Hanke: „Dieses umfassende Förderpaket zielt darauf ab, ein leistbares, klimafreundliches, effizientes und für alle zugängliches Mobilitätssystem zu schaffen. Mit innovativen Technologien, entwickelt in Österreich, treiben wir die Dekarbonisierung und Transformation des Verkehrs voran. Denn die Mobilitätswende schafft zukunftssichere Arbeitsplätze und eröffnet österreichischen Technologien die Chance, international eine führende Rolle einzunehmen.“

Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds, Bernd Vogl: „Für eine erfolgreiche Mobilitätswende braucht es den konsequenten Umstieg auf emissionsfreien Verkehr und die Stärkung der Multimobilität. Wenn alle Verkehrsträger sinnvoll kombiniert werden, d.h. ein integriertes System entsteht, schaffen wir auch die Grundlage für eine nachhaltige und zukunftsfähige Mobilität in Österreich.“

Details zu den Programmen

FTI-Schwerpunkt Mobilitätswende - Systeminnovationen für die Mobilitätswende

Mit dem FTI-Schwerpunkt Mobilitätswende verfolgt das BMIMI das Ziel eines klimaneutralen Mobilitätssystems bis 2040 und die dafür erforderlichen Forschungs-, Technologie- und Innovations-Beiträge zur Verkehrsvermeidung, -verlagerung und -verbesserung sowie zur Förderung der Kreislaufwirtschaft im Mobilitätssystem. Gleichzeitig sollen durch die Maßnahmen des FTI-Schwerpunkts Mobilitätswende die Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Akteure gestärkt werden, indem diese neuen Technologien entwickeln, sich in internationalen Wertschöpfungsketten positionieren, aktiv zur Transformation des Mobilitätssystems beitragen und davon profitieren.

Der Call „Mobilitätssystem“ zielt auf Systeminnovationen, die Personen- und Güterverkehr auf den Umweltverbund verlagern oder vermeiden. Gefördert werden nachhaltige Mobilitäts- und Transportplanungsansätze, innovative Governance-Modelle, resiliente Verkehrsinfrastrukturen sowie barrierefreie und inklusive Mobilitätsdienste.

Im aktuellen Call werden F&E-Vorhaben in folgenden Schwerpunkten gefördert:

Lokale und regionale Demonstrationsprojekte

Systeminnovationen für ein zukunftsfähiges Mobilitätssystem

Verkehrsinfrastrukturforschung

Qualifizierungsnetzwerke

Der mit 8,6 Mio. Euro dotierte Förder-Call richtet sich an österreichische Unternehmen und Forschungseinrichtungen sowie öffentliche Bedarfsträger:innen.

Die Einreichung von Projektanträgen ist ausschließlich bei der FFG via eCall, möglich, die Frist dafür endet am 25.02.2026 (12:00 Uhr).

Leitfaden und Details zur Ausschreibung:

Mobilitätswende 2025/2 - Mobilitätssystem | FFG



Online-Infoveranstaltung am 23.10.2025 (14:00-16:00 Uhr):

Für potenzielle Einreicher:innen findet am 23. Oktober eine kostenlose Online-Infoveranstaltung statt. Den Link zur Anmeldung finden Sie hier.



Zero Emission Mobility plus

Das Programm „Zero Emission Mobility plus“ ist mit 9 Millionen Euro dotiert. Zero-Emission-Technologien in Österreich sind Teil eines vernetzten Mobilitätssystems von E-Nutzfahrzeugen, Bussen und PKWs bis hin zu E-Scootern und (E)-Fahrrädern. Grundlage dafür sind intelligente Stromnetze sowie passende Lade- und Tankinfrastrukturen. Mit dem Programm sollen Lösungen entstehen, die ein leistbares, umweltfreundliches und effizientes Mobilitätssystem ermöglichen. Wichtige Ergebnisse sind dabei sowohl neue Technologien als auch integrierte Mobilitätslösungen, die rasch umgesetzt werden können und Wertschöpfung in Österreich schaffen.

Die Ausschreibung „Zero Emission Mobility plus“ richtet sich an österreichische Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die Forschungsprojekte sowie Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen zu den Themen Zero-Emission-Technologien, sowie gesellschaftlicher Fragestellungen zur Unterstützung der Mobilitätswende einreichen können.

Im Themenschwerpunkt „Zero Emission Mobility“ werden Projekte in folgenden fünf Schwerpunkten gefördert:

Zero Emission Vehicles

Zero Emission Infrastructure

Integrierte systemische Lösungen für Fahrzeug und Infrastruktur

Vehicle-to-Grid Demonstrator

Demonstration von emissionsfreien Spezialfahrzeugen im Realbetrieb

Darüber hinaus werden F&E-Dienstleistungen zu spezifischen Themen ausgeschrieben, die definierte Fragestellungen beleuchten.

Zudem umfasst das Programm den Schwerpunkt „Nachhaltige Mobilität in der Praxis“, dessen Fokus auf der Aktiven Mobilität und dem Mobilitätsmanagement sowie deren Beitrag zur systemischen Verlagerung, Vermeidung und verträglicheren Gestaltung des Verkehrs liegt.

Die Einreichung von Projektanträgen ist ausschließlich bei der FFG via eCall möglich, die Frist dafür endet am 11.02.2026, 12:00 Uhr. Ein Vorgespräch bis 14.01.2026 ist für Leitprojekte verpflichtend.

Details zur Ausschreibung:

https://www.klimafonds.gv.at/foerderung/zero-emission-mobility-plus-2025/

Leitfaden „Zero Emission Mobility plus:

https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/2025/10/Leitfaden_ZEMplus_2025.pdf



Digitale Transformation in der Mobilität & Rail4Climate

In Summe stehen für das Förderprogramm 2025 8,4 Mio. Euro zur Verfügung.

Der Ausschreibungsschwerpunkt „Digitale Transformation in der Mobilität“ setzt bewusst Maßnahmen für den weiteren Ausbau der österreichischen Mobilitätsdateninfrastrukturen. Diese stellt eine wichtige Voraussetzung für ein resilientes, nachhaltiges und zukunftssicheres Mobilitätssystem in Österreich dar. Im Fokus der Ausschreibung stehen daher die Schaffung und Verbesserung von Datengrundlagen und Dienste in Österreich, die gemeinsam von Bund, Ländern, Städten und Gemeinden getragen werden.

Mit „Rail4Climate“ werden gezielt Projekte gefördert, die den Bahnverkehr leistungsfähiger, effizienter und damit attraktiver machen. Weit fortgeschrittene Forschungsergebnisse sollen in der Praxis erprobt werden, um schneller in die industrielle Umsetzung zu kommen. „Rail4Climate“ fördert Projekte zur Digitalisierung und Automatisierung der Eisenbahn, um die Kapazität der Bahn weiter zu erhöhen und die Produktivität des Sektors zu stärken.

Das Programm „Digitale Transformation in der Mobilität & Rail4Climate“ richtet sich u.a. an Verkehrsunternehmen und -verbünde sowie Infrastrukturbetreiber:innen, Anbieter:innen von Mobilitätsdienstleistungen und digitalen Mobilitätsdiensten, Bundesländer, Städte und Gemeinden, Forschungseinrichtungen sowie die Bahnen, die Bahnindustrie und an alle Akteur:innen, die zu den Zielen der Ausschreibung beitragen wollen.

Ein Beratungsgespräch mit der FFG wird vor Projekteinreichung für alle Projekteinreichungen des Ausschreibungsschwerpunkts „Rail4Climate“ empfohlen.

Die Einreichung von Projektanträgen ist ausschließlich bei der FFG via eCall, möglich, die Frist dafür endet am 28.01.2026 (12:00 Uhr).

Details zur Ausschreibung:

https://www.klimafonds.gv.at/foerderung/dtmr4c-2025/

Leitfaden „Digitale Transformation in der Mobilität & Rail4Climate“:

https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/2025/09/Leitfaden_DTMR4C_2025.pdf



Online-Infoveranstaltung am 21.11.2025 (09:30-11:30 Uhr):

Für potenzielle Einreicher:innen findet am 21. November eine kostenlose Online-Infoveranstaltung statt. Den Link zur Anmeldung finden Sie hier.