„Eco“: Raub im Museum – wie gestohlene Juwelen und Kunstschätze zu Geld gemacht werden

Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 23. Oktober 2025, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Beiträgen:

Raub im Museum – wie gestohlene Juwelen und Kunstschätze zu Geld gemacht werden

Ein spektakulärer Einbruch im Pariser Louvre hat am Wochenende für Aufsehen gesorgt. Binnen weniger Minuten erbeuteten die Täter wertvolle Stücke der französischen Kronjuwelen – und damit auch einen Teil der nationalen Geschichte. Das erinnert an den Raub der Goldenen Saliera, die 2003 aus dem Kunsthistorischen Museum Wien gestohlen wurde. Weltweit gehen Fachleute von bis zu acht Milliarden US-Dollar Schaden jährlich durch Kunstdiebstähle aus. Aber wie gelingt es Dieben, derart berühmte Schätze zu Geld zu machen? Offiziell lassen sich Kronjuwelen kaum verkaufen. Bleibt also noch der Schwarzmarkt – aber wie läuft das ab? Bericht: Bettina Fink, Ines Ottenschläger

Aufrüstung in Österreich – ohne Korruptionsgefahr?

Das Bundesheer will bis 2032 investieren wie noch nie zuvor: Mindestens 17 Milliarden Euro sollen in neue Ausrüstung fließen. Ob Flugzeuge, Schützenpanzer oder Systeme zur Luftabwehr – das Bundesheer darf einkaufen. Das freut die Rüstungsindustrie und ihre Zulieferer im In- und Ausland. Doch über den Begehrlichkeiten von Militär und Unternehmen schwebt ein Damoklesschwert: Die Korruptionsaffäre rund um die Eurofighter-Beschaffung in den 2000er Jahren. Zumindest 100 Millionen Euro sind damals als Bestechungsgelder geflossen. Wie korruptionsanfällig sind Rüstungsgeschäfte heute – gut 20 Jahre später? Bericht: Matthias Linke, Hans Hrabal

Noch immer vier Prozent – wie die hohe Teuerung zustande kommt

Es ist wie verhext. Österreich hat nach wie vor eine hohe Teuerungsrate von vier Prozent. Im EU-Vergleich liegen wir damit im absoluten Spitzenfeld und das schon das gesamte vergangene Jahr. Aber was sagen die vier Prozent tatsächlich über unser Leben aus? In den Warenkorb, aus dem sich die Inflationsrate ergibt, werden nicht nur die Preise für Energie oder Mieten, sondern auch eher Unerwartetes – wie der Preis für einen Ziegel oder eine Hundeleine – hineingerechnet. Ist die „eigene“ Inflationsrate höher oder niedriger? Und wie verlässlich ist überhaupt der Vergleich mit anderen EU-Ländern? Bericht: Johannes Schwitzer-Fürnsinn. Der Beitrag bildet den Abschluss des ORF-Schwerpunkts zum Thema „Teuerung“ in den ORF-2-Magazinen „Thema“, „Report“ und „Eco“.