Jugendliche beim Menschenrechtsrat: Es ist Zeit für ein globales Lieferkettengesetz

Österreichische Jugenddelegation fordert im UN-Menschenrechtsrat starkes globales Lieferkettengesetz, das Menschenrechte und Klima schützt

Genf 

Während das EU-Lieferkettengesetz auf der Kippe steht, wird auf UN-Ebene über ein globales Lieferkettengesetz verhandelt. Am Montag begann die 11.Verhandlungsrunde. Eine Jugenddelegation aus Österreich, begleitet von Südwind und dem Netzwerk Soziale Verantwortung (NeSoVe) beteiligte sich im Rahmen des Projekts „Deine Stimme für globale Gerechtigkeit“ vor Ort im UN-Menschenrechtsrat.

So fordert Laura Kulterer (22) aus Korneuburg: “Wenn nicht anerkannt wird, dass Unternehmen, durch ihre Handlungen den Klimawandel beeinflussen und wenn die direkt in den globalen Lieferketten betroffenen Personen (Menschen aus dem Globalen Süden, Frauen, Kinder, indigene Personen und andere Minderheiten) nicht berücksichtigt werden, kann eine UN Resolution zu Wirtschaft und Menschenrechten nicht erfolgreich sein.”

Hannah Seligo (22) aus Wien fordert: “Die Ausarbeitung eines verbindlichen UN-Lieferkettengesetzes ist ein entscheidender Schritt im Kampf gegen Menschrechtsverletzungen. An den Verhandlungen dazu in Genf teilnehmen zu dürfen, ist eine Chance, uns als Jugend Gehör zu verschaffen. Als Jugenddelegierte sind mir Maßnahmen gegen Kinderarbeit wichtig, weil ich mich Kindern besonders verbunden fühle und mir Solidarität mit ihnen wichtig ist.”

Aufgrund eines fehlenden Verhandlungsmandats der EU-Kommission wird sich Österreich in den Verhandlungen nicht zu Wort melden. „Eine Welt ohne Ausbeutung ist möglich, es braucht aber das aktive Engagement von allen Staaten. Es schmerzt, dass Österreich nach über einem Jahrzehnt an Verhandlungen noch immer nicht aktiv an dem Prozess teilnimmt“, so Bettina Rosenberger, Geschäftsführerin von NeSoVe, abschließend.

