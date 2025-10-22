10 Jahre BeerLovers – 10 Tage voller bieriger Überraschungen!

Wien (OTS) -

Zehn Jahre, tausende Biere, unzählige Genussmomente: Die BeerLovers stoßen auf ein Jahrzehnt voller Leidenschaft, Geschmack und Vielfalt an! Seit 2015 ist BeerLovers Österreichs erste Adresse für geschmackvolle Biere aus aller Welt. Von 7. bis 16. November 2025 wird im Flagship Store und online gefeiert!

Viel hat sich in der Bierwelt getan, seit 2015 die BeerLovers ihren Flagship Store in der Gumpendorfer Straße 35 im 6. Wiener Gemeindebezirk eröffnet haben. Mehr Geschmack, mehr Vielfalt und mehr Neugier sind in die Biergläser der Konsumenten eingezogen.

Gefeiert wird das 10-jährige Jubiläum unter dem Motto „10 Jahre – 10 Tage – 10 Überraschungen“. Von 7. bis 16. November warten sowohl im Flagship Store in Wien als auch im Onlineshop zahlreiche Highlights auf alle BeerLovers! Jeden Tag wartet ein anderes Geschenk: Freuen Sie sich auf attraktive Prozente auf ausgewählte Biere, bierige Goodies und kleine Überraschungen. Zusätzlich geben Verkostungen Einblicke in die Welt des Craft Beers: Zum Auftakt gibt es Freibier aus der hauseigenen Muttermilch – Vienna Brewery.

„ Zehn Jahre BeerLovers bedeuten zehn Jahre Leidenschaft für gutes Bier, für Biervielfalt, Qualität und Genuss. Wir möchten uns bei all unseren Kunden und Partnern für die großartige Unterstützung bedanken. Und das am liebsten so, wie wir es am besten können: mit besonderen Bieren und echter Begeisterung! “, sagt Markus Betz im Namen des gesamten BeerLovers-Teams.

Ob vor Ort oder online – in diesen zehn Tagen lohnt es sich besonders, bei BeerLovers vorbeizuschauen.

Prost auf die nächsten zehn Jahre!

Über BeerLovers

BeerLovers ist Österreichs erste Adresse für Craft Beer und Bierkultur. Im Flagship Store in der Gumpendorfer Straße in Wien sowie im Onlineshop finden Bierliebhaber eine einzigartige Auswahl an nationalen und internationalen Bieren und bierigen Geschenken. Seit 2015 steht BeerLovers für Vielfalt, Qualität und Leidenschaft rund ums Bier.