Einladung zur Congo Week 2025 in Wien

Wien (OTS) -

Die Fondation La Grande und Congo Vienna Action laden vom 19. bis 25. Oktober 2025 herzlich zur Congo Week 2025 nach Wien ein – in Partnerschaft mit Friends of the Congo, Links, der ÖH Wien und Dschungel Wien.

Unter dem Motto „Breaking the Silence – Frieden, Gerechtigkeit, Würde“ schafft die Veranstaltungsreihe Raum für Dialog, Begegnung und Engagement. Sie richtet sich an alle, die sich für internationale Zusammenarbeit, Menschenrechte, Kultur und nachhaltige Entwicklung interessieren – von engagierten Bürger:innen über Bildungseinrichtungen bis hin zu Unternehmen und Förderinstitutionen.

Im Mittelpunkt steht die Demokratische Republik Kongo – ein Land von zentraler Bedeutung für die globale Wirtschaft. Seine Rohstoffe sind essenziell für Batterien, Smartphones und die Energiewende. Damit berührt die Congo Week unmittelbar Themen wie das Lieferkettengesetz, Corporate Social Responsibility (CSR) und nachhaltige Berichterstattung und zeigt, warum globale Gerechtigkeit alle betrifft.

Von Montag bis Mittwoch bietet die Congo Week Webinare und ein interaktives Panel zur Geschichte, Ressourcenpolitik und den Menschenrechten in der Republik Kongo. Am Donnerstag lädt ein Filmabend im Dschungel Wien zum Reflektieren und Austauschen ein.

Der Abschluss wird beim Familienfestival (Eintritt frei) am Samstag, 25. Oktober im Aux Gazelles (Rahlgasse 5, 1060 Wien) gefeiert. Besucher:innen erwartet ein Tag voller kostenloser kongolesischer Workshops (vom Basteln bis zum Tanzen), ein bunter Basar und kulinarische Spezialitäten aus dem Kongo und Marokko. Ab 18 Uhr sorgt eine Abschlussparty mit kongolesischer Live-Musik für einen energiegeladenen Ausklang dieser besonderen Woche.

„Breaking the Silence bedeutet, hinzuhören, Verantwortung zu übernehmen und Brücken zu bauen – zwischen Kontinenten, Generationen und Perspektiven.“

INFO:

Datum: 19.–25. Oktober 2025

Ort: Wien, verschiedene Locations

Programm & Anmeldung: www.fondationlagrande.org/congoweek2025