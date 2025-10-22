- 22.10.2025, 10:34:02
KORREKTUR zu OTS0001 vom 22.10.2025: AVISO: Pressegespräch – Abschlussbericht der multiprofessionellen Kommission Peršmanhof
Mit Innenminister Karner, Sektionschef Vogl, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Ruf und Landespolizeidirektorin Kohlweiß – 23. Oktober 2025, 9 Uhr
Simultanübersetzung in die slowenische Sprache
Die Arbeiten am Bericht über den Polizeieinsatz am Peršmanhof am 27. Juli 2025 sind abgeschlossen. Das Bundesministerium für Inneres lädt zu einem Pressegespräch ein, in dem die Ergebnisse der Analyse präsentiert werden.
Wann: 23. Oktober 2025, 9 Uhr
Wo: Festsaal Innenministerium, Herrengasse 7, 1010 Wien
Bei dem Pressegespräch wird es eine Simultanübersetzung in die slowenische Sprache geben. Zusätzlich wird ein Livestream in deutscher und slowenischer Sprache angeboten.
Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/272jjvhc
