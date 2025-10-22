„Weber & Breitfuß“ am 26. Oktober in ORF-1-Premieren „Im Wald“ und „In der Politik“

Wien (OTS) -

Alfred Dorfer und Roland Düringer sind am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober 2025, um 20.15 und 21.00 Uhr in ORF 1 sowie jeweils 24 Stunden vorab auf ORF ON wieder in ihren Paraderollen als „Weber & Breitfuß“ zu sehen. Das Kult-Duo ist in den zwei neuen ORF-Specials nicht nur ganz besonders geheimnisvollen Gefahren „Im Wald“ ausgesetzt, sondern wird auch zu einer geheimdienstlichen Verfolgungsjagd „In der Politik“ einberufen. In weiteren Rollen standen Monica Weinzettl, Nina Proll, Andrea Händler, Julia Edtmeier, Johannes Silberschneider, David Jakob, Hary Prinz, Robert Reinagl, Rina Juniku, Patrick Seletzky und Stefan Puntigam vor der Kamera. Regie führte erstmals Peter Payer nach Drehbüchern des bewährten Duos Alfred Dorfer und Roland Düringer.



Mehr zu den Inhalten



„Weber & Breitfuß: Im Wald“ (Sonntag, 26. Oktober 2025, 20.15 Uhr, ORF 1 sowie Samstag, 25. Oktober, 20.15 Uhr, ORF ON)



Mike Weber (Alfred Dorfer) auf Mountainbike-Tour und Ing. Breitfuß (Roland Düringer) beim Schwammerlsuchen. Und dann kommt es, wie es nun einmal kommen muss: Ein Jäger (Johannes Silberschneider), der vor dem Einbruch der Dunkelheit warnt, ein Vierbeiner, der offenbar von einer Hundebesitzerin (Monica Weinzettl) ausgesetzt worden ist, und ein Unwetter. Weber und Breitfuß flüchten in die einzige Hütte, die es in diesem Wald zu geben scheint – und das ist selten eine gute Idee ...



„Weber & Breitfuß: In der Politik“ (Sonntag, 26. Oktober 2025, 21.00 Uhr, ORF 1 sowie Samstag, 25. Oktober, 21.00 Uhr, ORF ON)



Dr. Markus Schallburger (Hary Prinz), Umweltstadtrat der Stadtregierung, verkündet bereits die frohe Botschaft seiner bevorstehenden Kandidatur zum Stadtoberhaupt – bis ihn sein Politikberater Rupert Fussl (Jakob David) auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Denn auch wenn der Vorfall bereits verjährt ist: Beamtenbestechung ist keine Kleinigkeit. Und wer könnte einen Insiderjob wie das Durchsuchen des schier unendlichen Archivs, um den ominösen Akt wieder zurückzubekommen, besser bewältigen als Weber und Breitfuß ...



„Weber & Breitfuß“ ist eine Produktion von MR FILM in Koproduktion mit dem ORF, hergestellt mit Unterstützung von FISA+ und Film in Austria (ABA).



Anschließend: Dacapos von „Weber & Breitfuß: Beim Film“ und „Filmgeschichte(n): MA 2412“



Ein weiteres Mal „Beim Film“ anzutreffen sind „Weber & Breitfuß“ am 26. Oktober anschließend an die beiden neuen Specials um 21.50 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON im Dacapo eines ihres Comeback-Hits, bevor die beliebte ORF-Doku Reihe „Filmgeschichte(n) – MA 2412“ um 22.40 Uhr noch einmal einen Blick hinter die Kulissen der österreichischen Kultserie wirft.