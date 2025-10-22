ÖAMTC: Staus wegen Sperre Stadionbrücke

Wien (OTS) -

Die Sanierung der Stadionbrücke ist seit Februar 2025 im Gang. Von 24. bis 30. Oktober wird sie baustellenbedingt zusätzlich in beide Richtungen gesperrt. Bis 3. November bleibt sie darüber hinaus Richtung 2. Bezirk nicht benützbar. Die ÖAMTC-Expert:innen befürchten trotz Herbstferien teils erhebliche Staus auf den Umleitungsstrecken.

Wie wird von 24. bis 30. Oktober umgeleitet?

Richtung 3. Bezirk - Umleitung über Rotundenbrücke. Zusätzlich Sperre der Stadionallee ab Rustenschacherallee. Richtung 2. Bezirk - Umleitung über Erdbergstraße - Kundmanngasse - Rotundenbrücke. Die Zufahrt zur Schlachthausgasse über die Erdberger Lände ist möglich. Auch die Auffahrt von der Schlachthausgasse auf die Ost Autobahn (A4) bleibt frei.

Laut ÖAMTC bleibt die Brücke außerdem Richtung 2. Bezirk bis 3. November gesperrt. Richtung 3. Bezirk ist dann die Zufahrt von A4/A23 wieder möglich.

“Staus und Verzögerungen werden auf den Umleitungen trotz Herbstferien nicht ausbleiben”, befürchtet ÖAMTC-Experte Harald Lasser. “Auch die Buslinie 80A wird zwischen Praterstern bis Lukschgasse und von Neu Marx bis Schlachthausgasse nur geteilt geführt.”



