AVISO 24. 10.: Fototermin mit Stadtrat Jürgen Czernohorszky anlässlich der 2. Kinder-Tierschutzkonferenz im Wiener Rathaus

Wien (OTS) -

Am 24.Oktober 2025 findet in den Wappensälen des Wiener Rathauses die zweite Kinder-Tierschutzkonferenz statt. Ein Schuljahr lang haben sich sechs Schulklassen aus Wien mit verschiedenen Tierschutzthemen aus den Bereichen Wildtiere, Nutztiere und Heimtiere beschäftigt. Im Rahmen der Kinder-Tierschutzkonferenz haben sie nun die Möglichkeit, ihre daraus entwickelten Ideen und Anliegen Expert*innen aus Wissenschaft, Verwaltung und Politik zu präsentieren und mit diesen zu diskutieren.

Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich zum Fototermin mit Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky um 9.40 Uhr und zur anschließenden Tierschutzkonferenz eingeladen.

Bitte um Anmeldung unter: susanne.kerbl@wien.gv.at

Bitte merken Sie vor:

Fototermin anlässlich der 2. Kinder-Tierschutzkonferenz

Zeit: Freitag, 24. Oktober um 9:40 Uhr

Ort: Wappensaal, 1010, Rathaus

