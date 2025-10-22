- 22.10.2025, 10:12:02
- /
- OTS0056
AVISO 24. 10.: Fototermin mit Stadtrat Jürgen Czernohorszky anlässlich der 2. Kinder-Tierschutzkonferenz im Wiener Rathaus
Am 24.Oktober 2025 findet in den Wappensälen des Wiener Rathauses die zweite Kinder-Tierschutzkonferenz statt. Ein Schuljahr lang haben sich sechs Schulklassen aus Wien mit verschiedenen Tierschutzthemen aus den Bereichen Wildtiere, Nutztiere und Heimtiere beschäftigt. Im Rahmen der Kinder-Tierschutzkonferenz haben sie nun die Möglichkeit, ihre daraus entwickelten Ideen und Anliegen Expert*innen aus Wissenschaft, Verwaltung und Politik zu präsentieren und mit diesen zu diskutieren.
Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich zum Fototermin mit Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky um 9.40 Uhr und zur anschließenden Tierschutzkonferenz eingeladen.
Bitte um Anmeldung unter: susanne.kerbl@wien.gv.at
Bitte merken Sie vor:
Fototermin anlässlich der 2. Kinder-Tierschutzkonferenz
Zeit: Freitag, 24. Oktober um 9:40 Uhr
Ort: Wappensaal, 1010, Rathaus
Fototermin anlässlich der 2. Kinder-Tierschutzkonferenz
Datum: 24.10.2025, 09:40 Uhr
Ort: Rathaus, Wappensaal
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Dr.in Susanne Kerbl
Stadt Wien – Veterinäramt und Tierschutz
Telefon: 01 4000 8060
E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@ma60.wien.gv.at
Michaela Zlamal
Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky
Telefon: +43 1 4000 81446
E-Mail: michaela.zlamal@wien.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK