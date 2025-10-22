  • 22.10.2025, 10:09:34
  • /
  • OTS0055

GANYMED AREAL - Eine neue Inszenierung von Jacqueline Kornmüller - Erstmals im OTTO WAGNER AREAL

Eine Kooperation von OWA, MUK, Wien Museum und wenn es so weit ist - Premiere am 25. April 2026 - Karten unter https://kupfticket.com/series/ganymed-areal

GANYMED AREAL - Erstmals im OWA
Wien (OTS) - 

GANYMED kehrt im April 2026 zurück. GANYMED AREAL heißt die neue Inszenierung von Regisseurin Jacqueline Kornmüller, mit der das Erfolgsprojekt erstmals im Otto Wagner Areal stattfindet. Das fantastische Ganymed Ensemble und die Studierenden der MUK erwecken das Areal zu neuem Leben, neuen Formen und neuen Geschichten, die sich an der Schnittstelle von Kunst und Psyche ergeben.

Wir brauchen mehr Verständnis für die menschliche Natur, für die menschliche Psyche, denn die einzige wirkliche Gefahr ist der Mensch selbst. Wir wissen nichts über den Menschen, viel zu wenig. Seine Psyche sollte erforscht werden.“ C.G. Jung

Betreten Sie das Areal der Psyche mit uns, und folgen Sie den Erzählungen und Kompositionen der Musikerinnen, Schauspielerinnen und Tänzerinnen. Ein Ganymed Ensemble, wie Sie es noch nie erlebt haben, wartet auf Sie.

„Wenn man Europa als ganzen Körper betrachtet ist Österreich das Unterbewusste“, das soll der berühmte Psychiater Erwin Ringel gesagt haben. Und genauso erscheint es uns, wenn wir das Otto Wagner Areal, im Volksmund Steinhof genannt, betreten. Ein Ort mit einer komplexen Geschichte, das dem Unterbewussten der Stadt tatsächlich tief eingeschrieben ist.

GANYMED findet zum allerersten Mal im Otto Wagner Areal statt. Unter der Leitung von Jacqueline Kornmüller und Peter Wolf wurden Autor: innen, Komponist: innen und Performer: innen eingeladen, Auftragswerke zu entwickeln. Mit dabei sind Texte von Monika Helfer, Milena Michiko Flasar, Christine Lavant, Amélie Nothomb, Clemens Setz, Jakob Hein und Franz Schuh. Mit Kompositionen von Johanna Doderer, Andras Dés, Hibiki Kojima, Mona Matbou Riahi, Peter Rom, Die Strottern und dem Bläserensemble Federspiel.

Premiere ist am 25. April 2026, die Tickets sind ab jetzt
erhältlich unter https://kupfticket.com/series/ganymed-areal

www.wennessoweitist.com

TERMINE UND KARTEN

Premiere: Freitag, 25. April 2026

Weitere Vorstellungen: 9, 13., 30. Mai | 13., 20. Juni
18 bis 21 Uhr, Einlass ab 17.15 Uhr
Eintritt: Ꞓ 49
Ermäßigter Eintritt: Ꞓ 29 (für Schüler:innen/Student:innen/Zivildiener/Personen mit Behinderung/Hunger auf Kunst und Kultur)

Tickets erhältlich unter www.kupfticket.com/shops/owa

Rückfragen & Kontakt

apomat* büro für kommunikation
Mahnaz Tischeh
Telefon: +43 699 1190 2257
E-Mail: tischeh@apomat.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

