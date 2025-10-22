  • 22.10.2025, 10:00:40
Projekt Seenah Wohnen III: Rohbau fertiggestellt

Seenah Wohnen III - Bild Richtung Süden
Klagenfurt (OTS) - 

SEENAH WOHNEN – Leben zwischen Stadt und See nimmt Gestalt an

Nach dem Baustart im Sommer 2023 gibt es für die Riedergarten Immobilien Gruppe allen Grund zur Freude: Der Baufortschritt im neuen Wohnquartier SEENAH WOHNEN in Klagenfurt schreitet planmäßig voran. Die Häuser G und H haben mit der Dachgleiche einen wichtigen Meilenstein erreicht, die weiteren Bauteile E und F befinden sich bereits im Rohbau.

„Wir freuen uns, dass sich SEENAH WOHNEN so dynamisch entwickelt. Das Projekt vereint nachhaltige Bauweise, moderne Architektur und Lebensqualität in einer der attraktivsten Lagen Klagenfurts“, erklärt Christian Schaller, Geschäftsführer der RGB Riedergarten Bauträger GmbH. „Unser Anspruch ist es, Wohnraum zu schaffen, der sowohl architektonisch überzeugt als auch den Menschen Raum zum Aufblühen bietet.“

Das Projekt bietet eine große Vielfalt an 2- bis 4-Zimmer-Eigentumswohnungen mit durchdachten Grundrissen, hochwertiger Ausstattung und großzügigen Freiflächen. Je nach Lage verfügen die Wohnungen über private Gärten, Balkone oder weitläufige Penthouse-Terrassen mit herrlichem Weitblick.

Landschaftlich gestaltete Grünflächen mit Beerengärten, Gemeinschaftsgärten und Spielplatz laden zum Entspannen und Verweilen ein. Durch die ideale Lage zwischen Alpen-Adria-Universität, Wörthersee und Innenstadt profitieren künftige Bewohner:innen von perfekter Infrastruktur.

Die Fertigstellung der Häuser G und H ist für das dritte Quartal 2026, jene der Häuser E und F für das dritte Quartal 2027 geplant.

„Mit SEENAH WOHNEN entsteht ein moderner Lebensraum für all jene, die Natur, Architektur und Stadtleben gleichermaßen schätzen – ein Zuhause mit Weitblick, mitten im Herzen Kärntens“, so Schaller abschließend.

Rückfragen & Kontakt

RGB Riedergarten Bauträger GmbH
Aaron Waldner
Telefon: +43676845030720
E-Mail: aaron.waldner@riedergarten.at

