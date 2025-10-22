  • 22.10.2025, 10:00:34
  • /
  • OTS0047

Greenpeace zu EU-Gipfel: Bundeskanzler Stocker muss sich für ehrgeiziges EU-Klimaziel 2040 stark machen

Umweltschutzorganisation fordert EU-weite Klimaneutralität bis 2040 ohne Schlupflöcher

Wien/Brüssel (OTS) - 

Greenpeace ruft Bundeskanzler Christian Stocker vor dem EU-Gipfel in Brüssel am morgigen Donnerstag dazu auf, sich für ein starkes EU-Klimaziel einzusetzen. Die zunehmenden Wetterextreme und Naturkatastrophen in Europa zeigen deutlich, wie dringend entschlossenes Handeln notwendig ist. Die EU steht in der Verantwortung, ein ambitioniertes Klimaschutzziel zu beschließen. Laut der österreichischen Bundesregierung soll Österreich bis 2040 klimaneutral sein. Daher fordert Greenpeace, dass sich Bundeskanzler Stocker auch auf EU-Ebene für eine Klimaneutralität bis 2040 ohne gefährliche Schlupflöcher, wie internationale Klimazertifikate, einsetzt.

Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace Österreich: „Während Überschwemmungen, Dürren und Hitzewellen Monat für Monat Existenzen zerstören, schauen Politikerinnen und Politiker weiter zu. Dieses Zögern muss ein Ende haben. Wir brauchen ein klares Bekenntnis zu einem ehrgeizigen, europaweiten Klimaschutz. Bundeskanzler Christian Stocker muss beim EU-Gipfel Haltung zeigen und sich auf EU-Ebene für Klimaneutralität bis 2040 stark machen.”

Rückfragen & Kontakt

Jasmin Duregger
Klima- und Energieexpertin
Greenpeace in Österreich
Tel: +43 (0) 664 840 3803
E-Mail: jasmin.duregger@greenpeace.org

Felix Greul
Pressesprecher
Greenpeace in Österreich
Tel.: + 43 (0) 664 85 74 598
E-Mail: felix.greul@greenpeace.org

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GRP

