Der „Ö1 Kulturtalk“ am 26.10.: „Erzählungen auf der Leinwand“

Am Sonntag, den 26. Oktober spricht Benno Feichter im „Ö1 Kulturtalk“ (18.15 Uhr) mit Alexandra Seibel („Kurier“), Christa Auderlitzky (Filmverleih Filmdelights) und Patrick Wellinski („Deutschlandfunk Kultur“) über die Viennale.

Zum 63. Mal findet in Wien derzeit die Viennale statt. Mit zahlreichen Gästen sollen die Kinos zum Raum für Dialog werden, in dem Publikum und Filmschaffende ins Gespräch kommen können. Wofür steht die Viennale als Festival, das Höhepunkte des Kinojahres – gerahmt von Retrospektiven und Spezialprogrammen – präsentiert? Welche Fenster in unterschiedliche Regionen des Weltkinos werden aufgemacht? Und welche Themen, welche formalen und narrativen Zugänge haben das internationale Autorenkino 2025 geprägt?

Vertiefend und durchaus kommentierend widmet sich der „Ö1 Kulturtalk“ jeden letzten Sonntag im Monat dem aktuellen Geschehen in der österreichischen Kulturlandschaft. Führende Kulturjournalistinnen und Kulturjournalisten beschäftigen sich mit ausgewählten Bühnenproduktionen und Ausstellungen, mit literarischen Neuerscheinungen, musikalischen Highlights und Filmpremieren. In Form von Nachbesprechungen und Vorschauen wird das aktuelle Kunst- und Kulturgeschehen eingeordnet, beurteilt und der journalistischen Kritik der Gäste unterzogen. Darüber hinaus werden die Rahmenbedingungen für das Schaffen von Kunst in Österreich und die aktuellen Entwicklungen in der heimischen Kulturpolitik diskutiert. Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/.

