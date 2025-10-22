China dominiert E-Auto-Markt, USA stocken – Österreich treibt Ladeausbau voran

Wien (OTS) -

China liegt im globalen Rennen um die Elektromobilität vorn, während Europa seine Strategie anpasst und die USA mit Gegenwind kämpfen – so das Ergebnis des aktuellen EY Mobility Lens Forecaster. Der „Forecaster“ ist ein neuronales KI-Prognosemodell, das eine Vielzahl von Daten aus über 30 Quellen analysiert und so die Verkäufe von Fahrzeugen bis 2050 in China, Europa und den USA prognostiziert.

In Österreich liegen die Neuzulassungen von Elektroautos fast jeden Monat über den Werten des Vorjahres, einzig im August 2025 gab es minimal weniger BEV-Neuzulassungen als im Vergleichszeitraum 2024. Für das Jahr 2025 zeichnet sich ein Rekord an Neuzulassungen von Elektroautos ab. Zudem wird die Infrastruktur rasch erweitert: In den vergangenen zwölf Monaten wurde der HPC-Ausbau, also Ultra-Ladepunkte mit mehr als 150 kW Ladeleistung, in allen Bundesländern stark gesteigert.

In allen drei Märkten wird erwartet, dass der Anteil von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) bis 2034 über 50 Prozent steigt. Gleichzeitig werden Hybride und Plug-in-Hybride (PHEV) bis 2036 einen Anteil von über 30 Prozent halten und damit eine wichtige Brücke zur vollständigen Elektrifizierung darstellen. „Die Umstellung auf Elektrofahrzeuge schreitet voran, allerdings nicht gleichmäßig. Die USA kämpfen mit politischen Unsicherheiten, hohen Kosten und Infrastrukturdefiziten. Europa befindet sich auf einem stabilen Erholungspfad unter strengen Emissionsvorgaben. China profitiert von stabiler Politik und einem starken EV-Ökosystem. Daran muss sich auch Europa orientieren. Entscheidend dafür ist aber der Ausbau der Infrastruktur. Unternehmen, Kommunen und Regionen brauchen eine klare Strategie, um hier effizient voranzukommen“, erklärt Axel Preiss, Leiter Industrials bei EY Österreich.



Die vollständigen Studienunterlagen stehen hier zur Verfügung.