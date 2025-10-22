  • 22.10.2025, 09:58:02
Pflege ist Schwerarbeit – SPÖ-Sozialsprecher Muchitsch: "Langjähriger Wunsch der Pflegekräfte wird erfüllt"

Wien (OTS) - 

Ab 1. Jänner 2026 werden Pflegekräfte in die Schwerarbeitsverordnung aufgenommen. "Damit erfüllen wir einen langjährigen Wunsch der Menschen, die im Krankenhaus, in Pflegeheimen und in mobilen Diensten eine so wichtige und beanspruchende Arbeit machen", sagt SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch. Mit der Aufnahme in die Schwerarbeitsverordnung wird die Schwerarbeitspension für Pflegekräfte möglich. ****

Die Anerkennung von Pflege als Schwerarbeit ist eine Forderung, die seit langem aus den Pflegeberufen selbst kommt und die von AK, ÖGB und der SPÖ seit langem unterstützt wird. Muchitsch freut sich sehr, "dass wir das jetzt endlich für die Pflegeberufe erreicht haben".

Gestern hat der Ministerrat per Umlaufbeschluss die Verordnung von SPÖ-Sozialministerin Korinna Schumann beschlossen. Künftig sind alle Pflegeberufe für die Schwerarbeitspension anspruchsberechtigt, sofern keine überwiegenden Verwaltungstätigkeiten ausgeübt wurden. Umfasst sind Diplomierte Gesundheits- und Pflegekräfte, Pflegefachassistenz und Pflegeassistenz bzw. Ausbildungen, die diese Berufsbilder mitumfassen - es kommt also nicht auf die Bezeichnung des Berufs an. (Schluss) wf/bj

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: klubpresse@spoe.at
Website: https://klub.spoe.at

