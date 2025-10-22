NÖ Landeskindergarten Pottenbrunn gewinnt IV-TEACHER’S AWARD

St. Pölten (OTS) -

Der niederösterreichische Landeskindergarten Pottenbrunn wurde mit dem IV-TEACHER’S AWARD 2025 in der Kategorie Elementarpädagogik – Lernen von 0 bis 6 ausgezeichnet. Mit dem Projekt „Gemeinsame Wege: Miteinander der Generationen“ überzeugte das Team um Kindergartenleiterin und Elementarpädagogin Karin Puszter-Kitz sowie die Elementarpädagoginnen Sandra Frainzberger und Sophie Baumgartner die Jury.

„Der IV-TEACHER’S AWARD macht sichtbar, mit wie viel Leidenschaft und Kreativität Elementarpädagogik gelebt wird – und verleiht dieser besonderen pädagogischen Arbeit die verdiente Anerkennung. Das prämierte Projekt bringt Kindergartenkinder und ältere Menschen zusammen und schafft Raum für gemeinsame Erfahrungen. Durch regelmäßige Begegnungen, Spiele, kreative Aktivitäten und Gespräche wird eine Brücke zwischen den Generationen geschlagen. Kinder erleben Wertschätzung, lernen Rücksichtnahme und Verantwortung, während ältere Menschen Freude, Lebendigkeit und neue Impulse durch den Kontakt mit den Kindern erfahren. Ich danke den Projektverantwortlichen, dass sie mit ihrem Einsatz den Kindern neue Blickwinkel eröffnen“, gratuliert Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Der IV-TEACHER’S AWARD würdigt jedes Jahr Pädagoginnen und Pädagogen für außergewöhnliche fachliche Leistungen. Eingereicht werden können Projekte von österreichischen Elementarbildungseinrichtungen ebenso wie von Schulen aller Stufen und Arten. Ausgezeichnet werden Initiativen, die Kinder auf besondere Weise begleiten, ihre Talente sichtbar machen und fördern, neue pädagogische Zugänge erlebbar machen, nachhaltige Impulse setzen und Einblicke in „andere Welten“ ermöglichen.

