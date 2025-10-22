  • 22.10.2025, 09:31:33
  • /
  • OTS0032

Reminder: AK Pressekonferenz am 23. Oktober: AK-Wohlstandsbericht – Die Lage spitzt sich zu

Wien (OTS) - 

Teuerung, Klimakrise, internationale geo- und handelspolitische Spannungen gepaart mit einer äußerst angespannten Budgetsituation: Das hinterlässt Spuren, die den Wohlstand in Österreich weiter reduzieren – so das Fazit des achten AK Wohlstandberichts. Von insgesamt fünf Bereichen haben sich seit dem Vorjahr vier verschlechtert. Über den Bericht und welche Schritte die Bundesregierung nun rasch setzen muss informieren Sie:

Sybille Pirklbauer, Leiterin Abteilung Sozialpolitik, AK Wien

Matthias Schnetzer, Chefökonom AK Wien

Lukas Oberndorfer, Leiter Abteilung Klima, Umwelt und Verkehr, AK Wien

Donnerstag, 23. Oktober 2025, 10:00 Uhr

AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock, 1040 Wien, Plößlgasse 2

Wir würden uns sehr freuen, eine:n Vertreter:in begrüßen zu können. Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter wien.arbeiterkammer.at/wohlstandsbericht mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an michaela.lexa@akwien.at

Rückfragen & Kontakt

AK Wien - Kommunikation
Mag. Michaela Lexa-Frank
Telefon: +43 664 8454166
E-Mail: michaela.lexa@akwien.at
Website: https://wien.arbeiterkammer.at

Ausschließlich für Medienanfragen!
Für alle anderen Anfragen:
http://www.arbeiterkammer.at/ueberuns/kontakt/index.html

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AKW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright