Reminder: AK Pressekonferenz am 23. Oktober: AK-Wohlstandsbericht – Die Lage spitzt sich zu

Wien (OTS) -

Teuerung, Klimakrise, internationale geo- und handelspolitische Spannungen gepaart mit einer äußerst angespannten Budgetsituation: Das hinterlässt Spuren, die den Wohlstand in Österreich weiter reduzieren – so das Fazit des achten AK Wohlstandberichts. Von insgesamt fünf Bereichen haben sich seit dem Vorjahr vier verschlechtert. Über den Bericht und welche Schritte die Bundesregierung nun rasch setzen muss informieren Sie:

Sybille Pirklbauer, Leiterin Abteilung Sozialpolitik, AK Wien

Matthias Schnetzer, Chefökonom AK Wien

Lukas Oberndorfer, Leiter Abteilung Klima, Umwelt und Verkehr, AK Wien

Donnerstag, 23. Oktober 2025, 10:00 Uhr

AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock, 1040 Wien, Plößlgasse 2

Wir würden uns sehr freuen, eine:n Vertreter:in begrüßen zu können. Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter wien.arbeiterkammer.at/wohlstandsbericht mitverfolgen.