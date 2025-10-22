- 22.10.2025, 09:31:33
Reminder: AK Pressekonferenz am 23. Oktober: AK-Wohlstandsbericht – Die Lage spitzt sich zu
Teuerung, Klimakrise, internationale geo- und handelspolitische Spannungen gepaart mit einer äußerst angespannten Budgetsituation: Das hinterlässt Spuren, die den Wohlstand in Österreich weiter reduzieren – so das Fazit des achten AK Wohlstandberichts. Von insgesamt fünf Bereichen haben sich seit dem Vorjahr vier verschlechtert. Über den Bericht und welche Schritte die Bundesregierung nun rasch setzen muss informieren Sie:
Sybille Pirklbauer, Leiterin Abteilung Sozialpolitik, AK Wien
Matthias Schnetzer, Chefökonom AK Wien
Lukas Oberndorfer, Leiter Abteilung Klima, Umwelt und Verkehr, AK Wien
Donnerstag, 23. Oktober 2025, 10:00 Uhr
AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock, 1040 Wien, Plößlgasse 2
Wir würden uns sehr freuen, eine:n Vertreter:in begrüßen zu können. Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter wien.arbeiterkammer.at/wohlstandsbericht mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an michaela.lexa@akwien.at
