Mehr Reiseversicherungen in Herbstferien

Wien (OTS) -

Grippe- und Coronawelle erhöhen die Nachfrage nach Reiseversicherungen in den Herbstferien

Nicht nur Fernreisen, sondern auch europäische Ziele werden häufiger versichert – Spanien löst USA an der Spitze ab

Jahresversicherung zahlt sich bereits ab zwei Reisen pro Jahr aus

Während Reiseversicherungen bisher vor allem bei Fernreisen abgeschlossen wurden, beobachtet durchblicker nun einen deutlichen Trend: Auch für Herbstferien in europäischen Destinationen wird zunehmend Reiseschutz nachgefragt. Das Vergleichsportal verzeichnet auf seiner Website eine steigende Zahl an Versicherungsvergleichen für Länder wie Spanien, Griechenland oder Zypern. Die USA wurden von der Spitze auf Platz 3 verdrängt, Thailand – im Vorjahr noch auf Platz 6 – ist heuer aus den Top-10 gerutscht.

Grippewelle trifft Urlaubszeit

„Viele Menschen wollen auf Nummer sicher gehen, wenn sie während der ersten Grippewelle in den Urlaub fahren“, erklärt Martin Zwickl, Versicherungsexperte bei durchblicker. „Gerade Familien mit Kindern möchten sich absichern, falls jemand kurz vor der Abreise krank wird“. Zwickl verbindet das gestiegene Interesse an Reiseversicherungen mit dem wachsenden Sicherheitsbedürfnis in der Bevölkerung. Zudem sei die Teuerung bei Urlauben und Reisen deutlich spürbar, weshalb die Vorsorge im Krankheitsfall an Bedeutung gewinnt.

Was jetzt wichtig ist: Storno, Abbruch, Gepäck

Wer sich kurzfristig absichern möchte, kann bei einigen Anbietern auch noch kurz vor Reisebeginn eine Storno- oder Abbruchversicherung abschließen. Ein Vergleich lohnt sich: Nicht alle Versicherungen bieten diese Deckungen so kurzfristig an. Für Reisen außerhalb der EU – etwa nach Ägypten, in die Türkei oder die USA – ist eine zusätzliche Krankenversicherung empfehlenswert, oft kann ein einziger Krankenhausbesuch außerhalb der EU teurer werden als der gesamte Urlaub. Auch Gepäcksversicherungen gewinnen an Bedeutung: Barcelona und Istanbul zählen zu den Flughäfen mit den meisten Gepäckverlusten. „Wer am Abreisetag mit Fieber im Bett liegt oder am Zielort ohne Koffer dasteht, kann sich mit der richtigen Versicherung einen Teil der Kosten zurückholen“, so Zwickl.

Jahresschutz lohnt sich ab zwei Reisen pro Jahr

Wer jetzt eine Jahresreiseversicherung abschließt, ist nicht nur für die Herbstferien abgesichert, sondern auch für Weihnachten, Ostern, Pfingsten sowie die Semester- und Sommerferien. Ein Jahresvertrag spart im Vergleich zu Einzelverträgen bis zu 200 Euro pro Jahr und bringt ein gutes Stück Beruhigung. Details zu Einzel- und Jahresversicherungen sind unter durchblicker.at/reiseversicherung abrufbar. Bei Fragen unterstützt das durchblicker-Team auch gerne telefonisch.

Über durchblicker

durchblicker ist das größte unabhängige Online-Wechselportal Österreichs. 29 Tarifvergleiche für Strom & Gas, Versicherungen, Handy & Internet sowie Kredit, Girokonto und Sparzinsen schaffen einen schnellen Marktüberblick. Konsument:innen können über durchblicker Angebote individuell vergleichen und Verträge direkt online abschließen. Durch den einfachen und schnellen Wechsel zu einem günstigeren Anbieter lassen sich mehrere hundert Euro bei den Fixkosten sparen. Dazu bietet durchblicker eine kostenlose Expertenberatung und unterstützt, wenn es darum geht, die richtige Entscheidung bei den Fixkosten zu treffen.

durchblicker ist Mitglied der Netrisk Gruppe, einem Verbund europäischer Vergleichsportale, die mit starken Marken in Polen, Österreich, Ungarn, Tschechien, der Slowakei und Litauen marktführend ist. Aktuell beschäftigt der österreichische Marktführer unter den Tarifvergleichsportalen mit Sitz in Wien mehr als 100 Mitarbeiter:innen. Partner von durchblicker sind Global 2000 und klimaaktiv. WeiterInformationen unter www.durchblicker.at.

Fotos von durchblicker-Versicherungsexperte Martin Zwickl

https://durchblicker.at/presse-service

© Julia Dragosits