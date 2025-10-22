Terminabsage: Aktualisierung zur Pressekonferenz der Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ)

Wien (OTS) -

Oktober 2025 – Die für morgen, 23.10.2025 geplante Pressekonferenz der Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Grund dafür sind die laufenden und derzeit außerordentlich schwierigen Kollektivvertragsverhandlungen, die noch keine kommunizierbaren Ergebnisse ermöglichen.



Die Verhandlungspartner befinden sich weiterhin in intensiven Gesprächen, um angesichts der angespannten Rahmenbedingungen tragfähige Lösungen zu sichern.

Sobald ein neuer Termin feststeht, informieren wir Sie umgehend.

Wir danken für Ihr Verständnis und Ihr Interesse.