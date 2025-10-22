  • 22.10.2025, 09:21:32
LH Mikl-Leitner/LH-Stv. Landbauer: „9 Plätze – 9 Schätze“ - Mariazellerbahn will Sieg erstmals nach NÖ holen

Österreichs längste Schmalspurbahn kämpft am 25. Oktober um den Titel „Schönster Platz Österreichs“

St. Pölten (OTS) - 

„Mit unserer Mariazellerbahn geht heuer bei ‚9 Plätze – 9 Schätze‘ eine ganz besondere Visitenkarte Niederösterreichs ins Rennen um den schönsten Platz Österreichs. Sie repräsentiert unser schönes Bundesland wie kaum eine andere Bahnverbindung: Als Pilgerverbindung steht die Mariazellerbahn für unsere Tradition und unsere Werte, als modernes öffentliches Verkehrsmittel für unsere Weltoffenheit und unseren Blick in die Zukunft. Ich bin überzeugt davon, dass unsere Niederösterreich-Kandidatin ganz Österreich beeindrucken wird“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Am Samstag werden Armin Assinger, Barbara Karlich, neun Moderatoren aus den Bundesländern und neun prominente Juroren jene neun Orte präsentieren, die 2025 um den Titel „Schönster Platz Österreichs“ rittern. Nach der Präsentation aller Kandidaten folgt im Rahmen der Sendung ein weiterer Votingzeitraum, in dem telefonisch oder per SMS für die Mariazellerbahn abgestimmt werden kann.

„Nicht umsonst zählt die Mariazellerbahn zu den landschaftlich schönsten Bahnstrecken Europas und zu einer der besten Regionalbahnen Österreichs. Sie vereint Heimatgefühl, Tradition und Freiheit in einem ganz besonderen Maß, das einzigartig ist. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass die Mariazellerbahn den Sieg erstmals nach Niederösterreich holen kann, und zeigen wir damit ganz Österreich, welches Schmuckstück wir hier in unserem Heimatland haben“, betont Niederösterreichs Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Jedes Jahr im Herbst rittern neun Plätze in der ORF Show „9 Plätze – 9 Schätze“ darum, sich schönster Ort Österreichs nennen zu dürfen. Jedes Bundesland schickt einen Kandidaten ins Rennen, der zuvor im Rahmen der jeweiligen Vorauswahl aus drei Bewerbern gekürt wurde. Hier konnte sich die Mariazellerbahn gegen ihre zwei Mitbewerber durchsetzen. „Ein weiteres Mal bitten wir nun um die starken Stimmen der Niederösterreicher und der Österreicher, um unsere Mariazellerbahn im Rahmen der großen Hauptabendshow zum schönsten Platz Österreichs zu küren“, so Landbauer. Diese findet kommenden Samstag, am 25. Oktober 2025, um 20 Uhr 15 in ORF2 statt.

