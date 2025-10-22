ÖGB zu Pflege als Schwerarbeit: „Ein wirklicher Meilenstein für diesen sensiblen Bereich“

Wien (OTS) -

„Die Aufnahme von Pflegekräften in die Schwerarbeitsverordnung ist ein wirklicher Meilenstein für die Beschäftigten in der Pflege, einem äußerst sensiblen Bereich“, so ÖGB-Pflegeexpertin Martina Lackner angesichts der heutigen Ankündigung aus dem Sozialministerium. „Menschen, die unter schwierigsten Bedingungen arbeiten, verdienen Respekt – nicht nur in Worten, sondern durch konkrete Verbesserungen. Unser Druck hat sich ausgezahlt“, betont sie.

Mit der Aufnahme von Pflegekräften ab 1. Jänner 2026 in die Schwerarbeitsverordnung, wird ein Teil der ÖGB-Forderung endlich erfüllt. Die Aufnahme bringt nicht nur mehr Fairness und Wertschätzung, sondern ist auch ein Spiegelbild der beruflichen Realitäten in der Pflege, in der sehr hohe körperliche und psychische Belastungen zum Alltag gehören.

„Diese Verbesserung ist ein voller Erfolg für die Gewerkschaftsbewegung, die sich seit jeher für die Anerkennung der besonderen Herausforderungen in der Pflege einsetzt. Es ist jedoch erst der erste Schritt zur vollen Wertschätzung für all jene, die tagtäglich mit Herz, Einsatz und Verantwortung in diesem sensiblen Bereich arbeiten“, unterstreicht Lackner.

„Durch die künftige Regelung wird der Pflegeberuf attraktiver gestaltet – ein längst überfälliger und dringend nötiger Schritt angesichts des akuten Personalmangels. Wir werden die Umsetzung genau beobachten; weitere Schritte müssen folgen“, sagt die Gewerkschafterin abschließend.