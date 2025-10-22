  • 22.10.2025, 09:09:32
  • /
  • OTS0023

ÖGB zu Pflege als Schwerarbeit: „Ein wirklicher Meilenstein für diesen sensiblen Bereich“

Gewerkschaftsbund begrüßt die Anerkennung, die mehr Fairness, bessere Altersversorgung und wichtige Entlastungen für Beschäftigte bedeutet

Wien (OTS) - 

„Die Aufnahme von Pflegekräften in die Schwerarbeitsverordnung ist ein wirklicher Meilenstein für die Beschäftigten in der Pflege, einem äußerst sensiblen Bereich“, so ÖGB-Pflegeexpertin Martina Lackner angesichts der heutigen Ankündigung aus dem Sozialministerium. „Menschen, die unter schwierigsten Bedingungen arbeiten, verdienen Respekt – nicht nur in Worten, sondern durch konkrete Verbesserungen. Unser Druck hat sich ausgezahlt“, betont sie.

Mit der Aufnahme von Pflegekräften ab 1. Jänner 2026 in die Schwerarbeitsverordnung, wird ein Teil der ÖGB-Forderung endlich erfüllt. Die Aufnahme bringt nicht nur mehr Fairness und Wertschätzung, sondern ist auch ein Spiegelbild der beruflichen Realitäten in der Pflege, in der sehr hohe körperliche und psychische Belastungen zum Alltag gehören.

„Diese Verbesserung ist ein voller Erfolg für die Gewerkschaftsbewegung, die sich seit jeher für die Anerkennung der besonderen Herausforderungen in der Pflege einsetzt. Es ist jedoch erst der erste Schritt zur vollen Wertschätzung für all jene, die tagtäglich mit Herz, Einsatz und Verantwortung in diesem sensiblen Bereich arbeiten“, unterstreicht Lackner.

„Durch die künftige Regelung wird der Pflegeberuf attraktiver gestaltet – ein längst überfälliger und dringend nötiger Schritt angesichts des akuten Personalmangels. Wir werden die Umsetzung genau beobachten; weitere Schritte müssen folgen“, sagt die Gewerkschafterin abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Mag. Toumaj Faragheh
ÖGB-Kommunikation
Tel.: +43 664 614 518 0
toumaj.faragheh@oegb.at
www.oegb.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright