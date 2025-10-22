Hundeangst zu Silvester: Vortrag im TierQuarTier Wien zeigt Wege zu einem stressfreien Jahreswechsel

Wien (OTS) -

Für viele Hunde bedeutet der Jahreswechsel alles andere als Freude: Donnernde Böller und laute Feuerwerke lösen bei unzähligen Vierbeinern panische Angst aus. Zittern, Hecheln, Verstecken oder sogar Fluchtversuche sind typische Reaktionen und sorgen auch bei den Halter*innen für großen Stress.

Um Hundebesitzer*innen dabei zu unterstützen, ihre Tiere besser durch die Silvesternacht zu begleiten, lädt das TierQuarTier Wien am Donnerstag, 6. November 2025, von 17:00 bis 19:00 Uhr zu einem praxisnahen Vortrag ein. Anmeldung ist erforderlich.

Unter dem Titel „Entspannt ins neue Jahr – Wege aus der Silvesterangst“ vermittelt Sabine Koch-Bischof, Hundeverhaltensberaterin, tierschutzqualifizierte Hundetrainerin und akademische psychosoziale Beraterin, wertvolles Wissen und konkrete Tipps für den Alltag.

Im Vortrag erfahren Teilnehmende:

wie sich Geräuschangst bei Hunden entwickelt,

wie man frühzeitig vorbeugen kann,

welche Unterstützungsmöglichkeiten es rund um Silvester gibt und

welche Maßnahmen am Silvesterabend selbst helfen, Angst und Panik zu vermeiden.

Geräuschangst ist ein ernstzunehmendes Thema, das viele Hunde und ihre Halterinnen betrifft. Mit der richtigen Vorbereitung, Geduld und gezielten Trainingsansätzen lässt sich jedoch viel Stress vermeiden. Die Veranstaltung findet bewusst bereits Anfang November statt, damit Hundebesitzer*innen noch ausreichend Zeit haben, das Erlernte umzusetzen und ihren Vierbeiner gezielt auf den Jahreswechsel vorzubereiten.

„Als TierQuarTier Wien sehen wir es als unsere Verantwortung, die Bevölkerung umfassend über Themen der Heimtierhaltung zu informieren“, betont Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers. „Wir möchten nicht nur Tiere versorgen und vermitteln, sondern auch Wissen weitergeben. 2026 werden wir daher eine eigene Veranstaltungsreihe starten, um noch stärker Aufklärungsarbeit zu leisten – mit Expert*innen, die praxisnah Tipps und Unterstützung für ein harmonisches Zusammenleben mit Haustieren geben.“

Gebucht werden kann der Vortrag unter www.tierquartier.at. Veranstaltungsort ist der Saal des TierQuarTier Wien, Süßenbrunner Straße 101, 1220 Wien.

Das TierQuarTier Wien – das Zuhause auf Zeit für Tiere in Not

Das TierQuarTier Wien ist eines der modernsten Tierheime Europas - es entspricht den höchsten Standards einer zeitgemäßen Tierbetreuung und definiert Tierschutz in Wien auf ganz neuer Ebene. Alle Tiere werden während ihres Aufenthaltes bestens medizinisch versorgt, professionell gepflegt und betreut, während sie auf ihr neues, artgerechtes Zuhause warten.