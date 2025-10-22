Warum KI-Projekte scheitern

Wien, Hagenberg (OTS) -

Künstliche Intelligenz (KI) eröffnet enorme Chancen für Effizienz und Innovation. Doch viele KI-Projekte scheitern. Der Grund liegt oft nicht in der Technologie selbst, sondern in der Basis: unzureichende Datenqualität, fehlende Robustheit und mangelnde Prozesse für das Training und Testen von KI-Systemen.

Klarheit in der Datenwelt

Mit dem TRUSTED AI-Ansatz entwickelte TÜV AUSTRIA einen Best-Practice-Prozess, der Unternehmen befähigt, KI-Projekte von Anfang an richtig aufzusetzen und erfolgreich umzusetzen. „ Unternehmen sorgen mit TRUSTED AI für Klarheit in der Datenwelt und heben die Zuverlässigkeit ihrer KI-Systeme auf ein neues Level “ erklärt Andreas Gruber, Geschäftsführer des TÜV AUSTRIA – Software Competence Center Hagenberg Joint Ventures TRUSTIFAI: „ TRUSTED AI bedeutet: weniger Risiken, mehr Sicherheit und eine deutlich höhere Erfolgsquote bei der Implementierung von KI in kritischen Anwendungen “

Mit vertrauenswürdiger KI zum Wettbewerbsvorteil

Gerade in sensiblen Bereichen herrsche noch Zurückhaltung gegenüber KI – nicht zuletzt wegen der Anforderungen der europäischen KI-Verordnung (EU AI Act), so Gruber. Dabei liege gerade hier ein enormes Potenzial. „ Unternehmen, die frühzeitig handeln und KI über einfache Anwendungen wie Textgenerierung oder Bildbearbeitung hinaus nutzen, sichern sich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil ". Mit TRUSTED AI unterstützt TÜV AUSTRIA Unternehmen dabei, KI-Lösungen zu entwickeln, die den regulatorischen Anforderungen entsprechen und gleichzeitig zuverlässig, robust und zukunftssicher sind.“

TÜV AUSTRIA KI-Whitepaper

Das soeben erschienene TÜV AUSTRIA KI-Whitepaper "Safe and Certifiable AI Systems: Concepts, Challenges, and Lessons Learned" ist kostenfrei verfügbar unter tuvaustria.com/ai