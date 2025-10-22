Kulturzentrum 4lthangrund startet Soli-Kampagne „Raum für alle!“

Wien (OTS) -

Das selbstorganisierte Kulturzentrum 4lthangrund startet die Kampagne „Raum für alle!“, um auf die prekäre Raumsituation sozialer und kultureller Initiativen in Wien aufmerksam zu machen.

Seit 2018 bietet der 4lthangrund im ehemaligen Mensagebäude am Althanplatz Raum für mehr als 35 Gruppen und jährlich über 7.000 Besucher:innen – für Kultur, Carearbeit, Kinderbetreuung, queer-feministische Initiativen und Nachbarschaftsprojekte. Der barrierefreie Ort arbeitet solidarisch, ohne Konsumzwang, und fördert gesellschaftliche Teilhabe.

Da der Nutzungsvertrag Ende 2025 ausläuft, fordert die Kampagne die rechtliche Absicherung sozialer und kultureller Räume, leistbare Mieten und gemeinwohlorientierte Eigentumsmodelle.