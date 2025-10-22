Öffentlicher Produktrückruf

Wiener Neudorf (OTS) -

Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes ruft der Hersteller Scheidbach GmbH JA! NATÜRLICH BIO DINKELBRÖSEL 350G mit MHD 08.2026, Charge L34 zurück.

Grund für den Rückruf ist, dass sich in einzelnen Packungen metallische Fremdkörper befinden können. Ein mögliches Gesundheitsrisiko kann nicht ausgeschlossen werden. Es wird daher vom Verzehr des betroffenen Produkts mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum / der genannten Charge abgeraten.

Der Warenbestand des betroffenen Produkts wurde aus dem Verkauf genommen.

Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte per Mail an qm@land-leben.com oder an Tel-Nr. +43 (0)662451285-130 (MO-DO 08:00-17:00 und FR 08:00-12:00)

Der Hersteller Scheidbach GmbH bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kund:innen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.