  • 22.10.2025, 08:19:02
  • /
  • OTS0007

Öffentlicher Produktrückruf

Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes ruft der Hersteller Scheidbach GmbH das nachfolgende Produkt zurück.

Wiener Neudorf (OTS) - 

Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes ruft der Hersteller Scheidbach GmbH JA! NATÜRLICH BIO DINKELBRÖSEL 350G mit MHD 08.2026, Charge L34 zurück.

Grund für den Rückruf ist, dass sich in einzelnen Packungen metallische Fremdkörper befinden können. Ein mögliches Gesundheitsrisiko kann nicht ausgeschlossen werden. Es wird daher vom Verzehr des betroffenen Produkts mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum / der genannten Charge abgeraten.

Der Warenbestand des betroffenen Produkts wurde aus dem Verkauf genommen.

  • Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden
  • Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte per Mail an qm@land-leben.com oder an Tel-Nr. +43 (0)662451285-130 (MO-DO 08:00-17:00 und FR 08:00-12:00)

Der Hersteller Scheidbach GmbH bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kund:innen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.

Rückfragen & Kontakt

REWE International AG
Mag. Simone Hoepke
stv. Konzernpressesprecherin
+43 2236 600 5757
s.hoepke@rewe-group.at
https://rewe-group.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | RWE

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright