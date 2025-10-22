FPÖ – Vilimsky: „Orbán und Vučić stehen für Stärke, Souveränität und Patriotismus!“

Wien (OTS) -

Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europäischen Parlament, hat in seiner gestrigen Rede in Straßburg die Regierungschefs Ungarns und Serbiens, Viktor Orbán und Aleksandar Vučić, gewürdigt. Vilimsky betonte, dass sich die beiden Länder trotz anhaltender Kritik aus Brüssel auf stabile Unterstützung ihrer Bürger stützen könnten. „Beide haben eines gemeinsam: Sie genießen starken Rückhalt in ihrer Bevölkerung, sie sind stolze Patrioten und sie treten entschieden gegen den woken Unfug auf, der sich in vielen anderen Ländern entwickelt“, erklärte der freiheitliche Politiker. Dass sie dafür ins Visier der Brüsseler Eliten geraten, zeige, wie sehr dort politisch Andersdenkende bekämpft werden.

Als Beispiel nannte Vilimsky Ungarn, wo mit der Figur des Péter Magyar versucht werde, den ungarischen Premier zu schwächen. „Doch dieser Versuch wird scheitern – Viktor Orbán bleibt populärer denn je“, stellte er klar. Auch in Serbien würden Proteste und Kampagnen gezielt genutzt, um Präsident Vučić zu schaden und den erfolgreichen Kurs des Landes zu diskreditieren.

Besonders scharf kritisierte Vilimsky die Doppelmoral der Europäischen Union in Fragen der Medien- und Meinungsfreiheit. Während Brüssel Serbien Einschränkungen in diesem Bereich vorwerfe, arbeite man selbst an weitreichenden Kontrollinstrumenten. „Digital Services Act, Media Freedom Act, Chatkontrolle – das alles zeigt, wo der echte Nachholbedarf liegt: Nämlich in Brüssel, nicht in Serbien“, betonte Vilimsky.