AVISO: Pressegespräch – Abschlussbericht der multiprofessionellen Kommission Peršmanhof

Wien (OTS) -

Die Arbeiten am Bericht über den Polizeieinsatz am Peršmanhof am 27. Juli 2025 sind abgeschlossen. Das Bundesministerium für Inneres lädt zu einem Mediengespräch ein, in dem die Ergebnisse der Analyse präsentiert werden.

Wann: 23. Oktober 2025, 9 Uhr

Wo: Festsaal Innenministerium, Herrengasse 7, 1010 Wien

Es wird einen Livestream in deutscher und slowenischer Sprache geben.

Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/272jjvhc