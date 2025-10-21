Redaktionen ATV, PULS 4, PULS 24: Stellungnahme zum Vorstandswechsel bei ProSiebenSat.1

Wien (OTS) -

Die Redaktionen von ATV, PULS 4 und PULS 24 produzieren Qualitätsjournalismus auf sieben TV-Sendern, joyn und puls24.at und informieren damit monatlich über 3,3 Millionen Menschen in Österreich. Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag zu Demokratie und Medienvielfalt im Land. Es ist daher verständlich, dass die Unabhängigkeit unserer Redaktion vielen ein großes Anliegen ist und wir dazu angesichts des Wechsels im Vorstand des deutschen Mutter-Konzerns ProSiebenSat.1 Fragen bekommen. Wir möchten dazu folgendes festhalten:

Die Konzernzentrale von ProSiebenSat1 hat unter den verschiedensten Eigentümern noch nie den geringsten Versuch gemacht, Einfluss auf die Redaktion oder unsere Informationsinhalte zu nehmen – und wir hätten das auch nicht zugelassen. Das wird sich in Zukunft nicht ändern.

MFE hat sich bei der Übernahme von ProSiebenSat1 dazu bekannt, lokalen Content und News an erste Stelle zu setzen. Der neue CEO hat das deutlich bekräftigt. Zudem hat sich MFE schon im Zuge der Anmeldung des Medienzusammenschlusses mit ProSiebenSat1 zur Unabhängigkeit von Infodirektion und Chefredaktion in Österreich sowie zu unseren bestehenden Redaktionsleitlinien und Redaktionsstatut bekannt und sich verpflichtet, den Umfang an Nachrichten und Information in Österreich zu erhalten und auszubauen.

Angesichts dieser Bedingungen und der Umbrüche in der Medienlandschaft sehen wir es als Vorteil, Teil einer europäischen Medien-Gruppe zu sein, die auf Augenhöhe mit den Tech-Konzernen wirtschaften kann, aber lokale Produktion in den Vordergrund stellt. Wir werden unseren unabhängigen, kritischen Qualitäts-Journalismus in dieser neuen Konstellation weiterführen und ausbauen.

Abschließend möchten wir uns beim scheidenden COO Markus Breitenecker bedanken, für den Qualitätsjournalismus und Information über seine gesamte 30-jährige Karriere im Unternehmen höchste Priorität hatte – sei es bei der Gründung von PULS 4, der Schaffung der größten privaten österreichischen TV-Gruppe mit dem Kauf von ATV, der Gründung des 4Gamechangers Festivals, des Info-Kanals PULS 24 und des Superstreamers JOYN. Danke für alles!

