Finanzministerium lädt am Nationalfeiertag zum Tag der offenen Tür ins Winterpalais des Prinzen Eugen

Wien (OTS) -

Am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober 2025, öffnet das Finanzministerium die Tore des barocken Winterpalais in der Himmelpfortgasse 8 und lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, Geschichte, Architektur und aktuelle Themen der Finanzverwaltung hautnah zu erleben. Zwischen 10:00 und 16:00 Uhr können Besucherinnen und Besucher die prachtvollen Räume des ehemaligen Stadtpalais von Prinz Eugen besichtigen und das besondere Ambiente genießen.

Neben historischen Eindrücken erwartet Sie ein vielseitiges Service- und Informationsprogramm:

Aktivierung der ID Austria (für österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger mit gültigem Lichtbildausweis [Personalausweis oder Reisepass]; ausländische Gäste benötigen zusätzlich ein aktuelles, ausgedrucktes Passfoto)

Informationen rund um FinanzOnline

Beratung zu Karrieremöglichkeiten in der Finanzverwaltung und Einblicke in die vielseitigen Aufgaben des Ressorts

Für musikalische Stimmung sorgt das Blechbläserquartett der Zollmusik, das den Tag mit festlichen Klängen begleitet.

Finanzminister Markus Marterbauer und Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl werden zur Mittagszeit persönlich anwesend sein und die Besucherinnen und Besucher im Winterpalais begrüßen.

Nutzen Sie den Nationalfeiertag, um einen Blick hinter die Kulissen des Finanzministeriums zu werfen und ein Stück Geschichte in einem der schönsten Barockpalais Wiens zu erleben.