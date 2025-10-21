  • 21.10.2025, 15:46:02
  • /
  • OTS0165

Finanzministerium lädt am Nationalfeiertag zum Tag der offenen Tür ins Winterpalais des Prinzen Eugen

Wien (OTS) - 

Am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober 2025, öffnet das Finanzministerium die Tore des barocken Winterpalais in der Himmelpfortgasse 8 und lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, Geschichte, Architektur und aktuelle Themen der Finanzverwaltung hautnah zu erleben. Zwischen 10:00 und 16:00 Uhr können Besucherinnen und Besucher die prachtvollen Räume des ehemaligen Stadtpalais von Prinz Eugen besichtigen und das besondere Ambiente genießen.

Neben historischen Eindrücken erwartet Sie ein vielseitiges Service- und Informationsprogramm:

  • Aktivierung der ID Austria (für österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger mit gültigem Lichtbildausweis [Personalausweis oder Reisepass]; ausländische Gäste benötigen zusätzlich ein aktuelles, ausgedrucktes Passfoto)
  • Informationen rund um FinanzOnline
  • Beratung zu Karrieremöglichkeiten in der Finanzverwaltung und Einblicke in die vielseitigen Aufgaben des Ressorts

Für musikalische Stimmung sorgt das Blechbläserquartett der Zollmusik, das den Tag mit festlichen Klängen begleitet.

Finanzminister Markus Marterbauer und Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl werden zur Mittagszeit persönlich anwesend sein und die Besucherinnen und Besucher im Winterpalais begrüßen.

Nutzen Sie den Nationalfeiertag, um einen Blick hinter die Kulissen des Finanzministeriums zu werfen und ein Stück Geschichte in einem der schönsten Barockpalais Wiens zu erleben.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Finanzen, Pressestelle

(+43 1) 514 33 501 031

bmf-presse@bmf.gv.at

http://www.bmf.gv.at

Johannesgasse 5, 1010 Wien

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright