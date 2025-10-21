Umstrittene Lebensmittelkonzerne: Kulinarik-Magazin KALK&KEGEL legt sich mit Nestlè & Co. an

Wien (OTS) -

Es ist eine mutige Aktion, mit der sich das aufstrebende Kulinarik- und Weinmagazin KALK&KEGEL jetzt die großen Konzerne vorknöpft. Es geht um bekannte Kritikpunkte gegen Großkonzerne wie Nestlè, Mondelēz (u.a. Milka, Oreo, Toblerone) oder Bayer, die von möglicher Kinderarbeit bis hin zu dreisten Werbelügen reichen. KALK&KEGEL nimmt das zum Anlass und bringt rechtzeitig vor Halloween nun eine Masken-Serie heraus mit den Gesichtern der CEOs dieser drei Konzerne – Philipp Navratil (CEO Nestlé), Dirk Van de Out (CEO Mondelēz International) und William N. Anderson (CEO Bayer AG).

Auf den Rückseiten der Masken werden jene Geschichten erzählt, warum diese drei Konzerne 2025 besonders stark kritisiert wurden: Nestlè wegen gravierender Vorwürfe im Zusammenhang mit Wasserbewirtschaftung, Mondelēz wegen möglicher Kinderarbeit und dreisten Werbelügen und Bayer mit dem Pflanzengift Glyphosat, das über Trinkwasser und Lebensmittel auch in unsere Körper gelangen kann.

KALK&KEGEL-Herausgeber Michael Pöcheim-Pech: „Es geht darum, die Kritik an diesen Mega-Lebensmittelkonzernen laut nach außen zu schreien. Satire war dafür schon immer gut geeignet. Und genau so sehen wir diese Aktion.“ Verkauft wird die Maskenserie um 10 Euro über den Shop auf KALK&KEGEL (www.kalkundkegel.com/shop). Der Reinerlös wird an die UNICEF Trinkwasser-Projekte für Kinder gespendet.

