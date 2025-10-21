KI und Zukunft: Die Abteilung für Digitale Kunst der Angewandten zeigt jüngste Arbeiten im Rahmen der Foto Wien

Wien (OTS) -

„Algorithmic Vertigo“ ist Ausstellung und Hypothese: Spekulatives Storytelling wird zum Werkzeug, um Gegenwart neu zu gestalten, indem mögliche Zukünfte gedacht werden. Mit den Mitteln von Kunst und KI verhandeln die Arbeiten Spannungen zwischen Kontrolle und Freiheit in einer Welt allseits präsenter digitaler Vermittlung. Die gezeigten Werke von Studierenden der Abteilung Digitale Kunst an der Universität für angewandte Kunst Wien geben Einblick in die Ansätze der aktuellen künstlerischen Forschung in experimentellen Lehrumgebungen. Sie wurden für die Foto Wien produziert oder adaptiert und reflektieren kritisch die Bedingungen des Post-Digitalen und dessen bildliche Repräsentationen.

Die von Bernhard Faiss und Patricia Köstring kuratierte Ausstellung bespielt die Kassenhalle in der ehemaligen Postsparkasse von Otto Wagner, die heute als Haus für Kunst und Wissenschaft u.a. als Standort der Angewandten bespielt wird und mit dem AIL (Angewandte Interdisciplinary Lab) ein vielfältiges, öffentlich zugängliches Vermittlungsprogramm an den Schnittstellen von Kunst, Forschung und Technologie bietet.

Die aktuellen Beiträge der Digitalen Kunst positionieren sich in architektonischen Zwischenräumen, an Schwellen und Nicht-Orten, fragmentarisch und sich den Routinen des Betrachtens entziehend. Sie sind ephemere taktische Setzungen, Mikronarrative am von Repräsentation geprägten Ort: „Wir erkennen die Erschöpfung. Wir nehmen zur Kenntnis, dass sich das Verhältnis zwischen Realität und der imaginierten Zukunft verändert. Wir prompten uns zu neuen Wegen des Erlebens (digitaler) Existenz. Neue Vorstellungen dazu, was als Wahrheit bezeichnet werden könnte, entstehen.“

Die Abteilung für Digitale Kunst am Institut für Bildende Kunst der Angewandten ging aus der 1984 auf Initiative Peter Weibels gegründeten ersten Meisterklasse für Medienkunst im deutschen Sprachraum hervor. Nach langjähriger, prägender Leitung der Abteilung durch die Künstlerin Ruth Schnell übernahm 2023 das Duo UBERMORGEN/Liz Haas und Luzius Bernhard die Professur für Digitale Kunst. UBERMORGEN richtet einen Fokus auf recherche-basierte Kunst, AI, Machine Learning und Blockchain-Technologien.

Die Angewandte

Die Universität für angewandte Kunst Wien zählt zu den führenden internationalen Kunsthochschulen. Mit 2000 Studierenden aus 90 Ländern und rund 30 Studienrichtungen an 8 Instituten verbindet die Angewandte die Künste und Wissenschaften mit den Gestaltungsdisziplinen Architektur und Design.

Als Kunstuniversität entwickelt sie neue inter- und transdisziplinäre Angebote, die auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse gerichtet sind und Zukunftshorizonte öffnen.

Eröffnung: 27. Oktober, 15.30 Uhr

Ausstellungsdauer: 27.10. bis 4. 11., Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.30 Uhr, Samstag von 10.30 bis 17.00 Uhr

Eintritt frei.

Kassenhalle, ehemalige Postsparkasse

Georg-Coch-Platz 2

1010 Wien

Details: https://ail.angewandte.at/program/fotowien_vertigo

Foto-Download: https://www.dieangewandte.at/presse