Neubau der Stützmauer in Stetteldorf abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Die Arbeiten an der neuen Stützmauer entlang der Landesstraße L 14 im Ortsgebiet von Stetteldorf wurden kürzlich offiziell abgeschlossen. Auf Grundlage der Planung durch das Büro Geoconsult aus Wien begann der Neubau Mitte Juli 2025. Die rund 100 Meter lange Stützmauer wurde als Schwergewichtsmauer ausgeführt. Zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit wurde sie mit Rückenentwässerungen ausgestattet. Zudem wurden eine Leitschiene und ein Zaun als Absturzsicherung montiert.

Die Errichtung der Mauer erfolgte durch die Firma Porr aus Krems. Die restlichen Arbeiten wurden von der Straßenmeisterei Sierndorf in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region durchgeführt. Die Gesamtkosten für den Neubau der Stützmauer sowie die Sanierung der Fahrbahn belaufen sich auf rund 210.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Die Landesstraße L 14 verläuft im Ortsgebiet von Stetteldorf direkt entlang des Wagrams. Aufgrund eines Starkregenereignisses im September 2024 kam es zu Rutschungen in der Böschung entlang der Fahrbahn, was wiederum zu Rissen und Setzungen im Bereich der Landesstraße führte. Daher wurde zur Sicherung der steilen Böschung ein Steinstützkörper errichtet. Leitschienen und Absturzsicherungen wurden an die neuen Gegebenheiten und Anforderungen angepasst und neu errichtet.Um größere Setzungen zu vermeiden, ist geplant, die Deckschicht der Landesstraße L 14 im Sommer 2026 zu entfernen und neu herzustellen.

Nähere Informationen sind beim NÖ Straßendienst bei Gerhard Fichtinger unter der Telefonnummer 0676 / 812 601 41 oder per E-Mail unter gerhard.fichtinger@noel.gv.at erhältlich.