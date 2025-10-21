Letzte Chance: Jetzt fürs Wiener Kinder- und Jugendparlament 2025/26 anmelden!

Wien (OTS) -

Noch wenige Tage bleiben, um beim Wiener Kinder- und Jugendparlament 2025/26 mitzumachen. Kinder, Jugendliche, Schulklassen und Kindergartengruppen können sich nur noch bis 24. Oktober anmelden. Wer sich für seine Stadt interessiert und gemeinsam mit Politik und Verwaltung an Wiens Zukunft arbeiten möchte, hat jetzt die Gelegenheit dazu.

Vizebürgermeisterin und Jugendstadträtin Bettina Emmerling: „Junge Menschen wissen genau, was in ihrer Stadt wichtig ist – und beim Kinder- und Jugendparlament können sie ihre Ideen direkt einbringen und gemeinsam mit der Stadt an Lösungen arbeiten. Ich freue mich über jede Anmeldung und lade alle Kinder und Jugendlichen ein, Teil dieses Prozesses zu werden. Es geht darum, die eigene Stadt mitzugestalten und Demokratie ganz praktisch zu erleben.“

Mitreden. Mitgestalten. Mitentscheiden.

Das Kinder- und Jugendparlament ist ein zentrales Element der Wiener Kinder- und Jugendstrategie 2025–2030, mit der Wien die kinder- und jugendfreundlichste Stadt werden will. Teilnehmer*innen entwickeln gemeinsam mit Expert*innen und Vertreter*innen der Stadt Maßnahmen zu Themen, die sie selbst betreffen – von Bildung und Freizeit bis Umwelt und Zusammenleben. Die Ergebnisse fließen direkt in die Arbeit der Stadt Wien ein.

„Das Kinder- und Jugendparlament ist mehr als ein Projekt – es ist gelebte Demokratie. Hier erleben junge Menschen, dass ihre Meinungen etwas bewirken können. Wer mitmacht, gestaltet die Stadt aktiv mit und stärkt gleichzeitig das Vertrauen in politische Prozesse. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um dabei zu sein!“, betont Benjamin Schmid, Leiter der Koordinationsstelle Junges Wien bei WIENXTRA, die das Kinder-und Jugendparlament organisiert.

Ablauf und Teilnahme

Das Wiener Kinder- und Jugendparlament tagt zwischen November 2025 und April 2026. Nach einem Auftakt- und Kennenlerntermin wird in thematischen Ausschüssen an konkreten Maßnahmen gearbeitet. Expert*innen der Verwaltung begleiten den Prozess. Bei einer Abschlussveranstaltung im Wiener Rathaus werden die Ergebnisse der Stadtregierung übergeben.

Wer kann mitmachen?

Das Kinder- und Jugendparlament findet seit 2021 statt und jährlich beteiligen sich rund 300 junge Menschen aus ganz Wien daran.

Kinderparlament: Gruppen ab dem letzten Kindergartenjahr sowie Schulklassen von der 1. bis zur 8. Schulstufe (Auswahl per Losverfahren).

Gruppen ab dem letzten Kindergartenjahr sowie Schulklassen von der 1. bis zur 8. Schulstufe (Auswahl per Losverfahren). Jugendparlament: Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren aus ganz Wien (Einzelanmeldung).

Anmeldungen sind noch bis 24. Oktober 2025 über junges.wien.gv.at möglich.