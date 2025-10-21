  • 21.10.2025, 12:56:39
Im Dreiklang – Thielemann, Batiashvili und Martínez Mehner folgen Ruf an die Universität Mozarteum Salzburg

Christian Thielemann
Salzburg (OTS) - 

Die Universität Mozarteum Salzburg freut sich, drei der bedeutendsten Musikerpersönlichkeiten unserer Zeit für Professuren gewonnen zu haben: Christian Thielemann (Orchesterdirigieren), Lisa Batiashvili (Violine) und Claudio Martínez Mehner (Klavier) werden ab Oktober 2026 ihre Lehrtätigkeit aufnehmen.

„Ab Herbst 2026 werden drei herausragende Künstlerpersönlichkeiten Studierende auf ihrem Weg zur Professionalität begleiten und die Weiterentwicklung der Institution maßgeblich mitgestalten“, betont Rektorin Elisabeth Gutjahr. Vizerektor Hannfried Lucke ergänzt: „Mit diesen Berufungen setzt das Mozarteum ein starkes Zeichen für musikalische Exzellenz, künstlerische Vielfalt und internationale Vernetzung.“

Die drei neuen Professor*innen vereinen internationale Spitzenkarrieren mit großer pädagogischer Leidenschaft und stehen für die Zukunft des Musikstudiums an der Universität Mozarteum Salzburg.

Eine detaillierte Medieninformation inklusive Künsterl*innen-Biografien finden Sie auf moz.ac.at

Rückfragen & Kontakt

Mag. Iris Wagner
Telefon: +4367688122301
E-Mail: iris.wagner@moz.ac.at

