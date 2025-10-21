  • 21.10.2025, 12:48:02
ATV trauert um Franz Prenner

Wien (OTS) - 

Franz Prenner war über Jahre hinweg prägend für den österreichischen Privatsender ATV. Er gilt als Pionier des Privatfernsehens in Österreich, da er ab 2003 als erster Geschäftsführer eines landesweit terrestrisch empfangbaren Senders Mediengeschichte schrieb und neue Programm- und Meinungsvielfalt ermöglichte. In seiner Zeit als ATV-Geschäftsführer (2003–2007) führte er den Sender quasi von Null auf eine feste, heimische, und bis heute bestehende, Größe in der Fernsehlandschaft.

Thomas Gruber, Co-CEO ProSiebenSat.1 PULS 4: „Franz Prenner war ein Pionier des Privatfernsehens in Österreich und hat Mediengeschichte geschrieben. Und das nicht nur bei ATV, sondern auch bei weiteren Medien, wie bei Mediaprint, ORF-Werbung und dem Cannes Werbefestival. Wir verlieren einen Visionär und leidenschaftlichen Medienmacher.“

