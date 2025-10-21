  • 21.10.2025, 12:37:32
ORF trauert um Franz Prenner

Wien (OTS) - 

Der ORF trauert um Franz Prenner: Der ehemalige Chef der ORF-Enterprise und Leiter der ORF-Markt- und -Medienforschung ist am Sonntag, dem 19. Oktober 2025, nach langer schwerer Krankheit verstorben.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Mit Franz Prenner verliert Österreich einen der versiertesten Medienprofis der vergangenen Jahrzehnte. Mit seiner nationalen und internationalen Erfahrung und Marktkenntnis hat er die ORF-Enterprise als Vermarktungstochter aufgebaut und als deren Chef wesentlich zur stabilen Finanzierung des ORF-Leistungsumfangs beigetragen. In Zeiten eines sich rasant verändernden Marktumfelds ist es ihm gelungen, die Werbebudgets in hohem Umfang in den klassischen ORF-Medien zu halten. Der ORF wird Franz Prenner immer in Dankbarkeit verbunden sein. Unser Mitgefühl gilt seinen Hinterbliebenen.“

Franz Prenner, geboren 1954, absolvierte Handelsakademie und Wirtschaftsuniversität. Er leitete die ORF-Werbung unter den Generalintendanten Gerhard Zeiler und Gerhard Weis 1995 bis 1999 und war bis 2002 nach der Ausgliederung in die Tochtergesellschaft ORF-Enterprise deren Geschäftsführer. Nach seiner Tätigkeit als Weltgeschäftsführer des „Cannes Lions International Advertising Festivals“ wechselte Prenner Anfang 2003 in den Vorstand des Privat-TV-Senders ATV und war auch Geschäftsführer der Mediaprint. 2010 wurde er wieder zum Geschäftsführer der ORF-Enterprise GmbH & Co KG bestellt, ab 2013 leitete er die ORF-Markt- und -Medienforschung.

