Markus Pederiva neuer Pressesprecher bei den Wiener Netzen

Wien (OTS) -

Der 49-jährige Vorarlberger Markus Pederiva ist neu im Presseteam der Wiener Netze. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler bringt seine 20 Jahre Kommunikationserfahrung künftig beim größten Kombinetzbetreiber Österreichs ein. Pederiva war zuletzt 6 Jahre in der Unternehmenskommunikation des Wiener Gesundheitsverbundes tätig. In den COVID-Pandemiejahren war er dort Pressesprecher und stellvertretender Leiter des Kommunikationsressorts.

Kommunikator mit energiewirtschaftlicher Expertise

Pederiva steht ab sofort bei den Wiener Netzen – gemeinsam mit Unternehmenssprecherin Manuela Gutenbrunner – für alle Medienanfragen zur Verfügung. Energiewirtschaftliche Expertise bringt Pederiva aus der Austrian Power Grid (APG) mit. In den Jahren 2010 bis 2019 war er Pressesprecher des heimischen Übertragungsnetzbetreibers.

"Mit Markus Pederiva stellen wir sicher, dass unsere externe Kommunikation weiterhin professionell aufgestellt und das Pressetelefon rund um die Uhr erreichbar ist“, sagt Bettina Widlar, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei den Wiener Netzen, und erläutert: „Christian Call hat Anfang des Jahres seine Altersteilzeit angetreten und übergibt sukzessive seine Agenden." Nicole Kassar ergänzt das Presse-Team mit ihrer Smart Meter-Expertise und in strategischer Kundenkommunikation.

"Ich freue mich über meine Rückkehr in die Energiewirtschaft", sagt Pederiva. "In meiner Zeit bei der APG durfte ich mit dem Unbundling wichtige Veränderungen in der heimischen E-Wirtschaft kommunikativ begleiten. In einer solchen Phase der Veränderung sind wir heute wieder. Denn die erfolgreiche Umsetzung der Klimaziele ist maßgeblich von der Modernisierung der Stromnetze abhängig“, ist Markus Pederiva überzeugt.

Fotos zum Download unter: https://tinyurl.com/PressesprecherInnen