  • 21.10.2025, 12:30:33
  • /
  • OTS0118

Markus Pederiva neuer Pressesprecher bei den Wiener Netzen

Christian Call übergibt nach und nach seine Agenden

Wien (OTS) - 

Der 49-jährige Vorarlberger Markus Pederiva ist neu im Presseteam der Wiener Netze. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler bringt seine 20 Jahre Kommunikationserfahrung künftig beim größten Kombinetzbetreiber Österreichs ein. Pederiva war zuletzt 6 Jahre in der Unternehmenskommunikation des Wiener Gesundheitsverbundes tätig. In den COVID-Pandemiejahren war er dort Pressesprecher und stellvertretender Leiter des Kommunikationsressorts.

Kommunikator mit energiewirtschaftlicher Expertise

Pederiva steht ab sofort bei den Wiener Netzen – gemeinsam mit Unternehmenssprecherin Manuela Gutenbrunner – für alle Medienanfragen zur Verfügung. Energiewirtschaftliche Expertise bringt Pederiva aus der Austrian Power Grid (APG) mit. In den Jahren 2010 bis 2019 war er Pressesprecher des heimischen Übertragungsnetzbetreibers.

"Mit Markus Pederiva stellen wir sicher, dass unsere externe Kommunikation weiterhin professionell aufgestellt und das Pressetelefon rund um die Uhr erreichbar ist“, sagt Bettina Widlar, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei den Wiener Netzen, und erläutert: „Christian Call hat Anfang des Jahres seine Altersteilzeit angetreten und übergibt sukzessive seine Agenden." Nicole Kassar ergänzt das Presse-Team mit ihrer Smart Meter-Expertise und in strategischer Kundenkommunikation.

"Ich freue mich über meine Rückkehr in die Energiewirtschaft", sagt Pederiva. "In meiner Zeit bei der APG durfte ich mit dem Unbundling wichtige Veränderungen in der heimischen E-Wirtschaft kommunikativ begleiten. In einer solchen Phase der Veränderung sind wir heute wieder. Denn die erfolgreiche Umsetzung der Klimaziele ist maßgeblich von der Modernisierung der Stromnetze abhängig“, ist Markus Pederiva überzeugt.

Fotos zum Download unter: https://tinyurl.com/PressesprecherInnen

Rückfragen & Kontakt

Wiener Netze GmbH
Telefon: 05012890030
E-Mail: presse@wienernetze.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WSP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright